Saka Ísrael um að nota kynferðislegt ofbeldi sem hluta af hernaðartaktíkinni á Gasa

Sérfræðingar hjá Sameinuðu þjóðunum segja að Ísraelsmenn hafi beitt „þjóðarmorðsaðgerðum“ gegn Palestínumönnum með því að eyðileggja heilbrigðisstofnanir, ætlaðar konum, kerfisbundið í stríðinu á Gasa og að hafa notað kynferðislegt ofbeldi sem hernaðartaktík.

The Independent segir að þetta komi fram í skýrslu sérfræðinganna. Fastanefnd Ísraels hjá SÞ í Genf, segir þessar ásakanir úr lausu lofti gripnar og séu ótrúverðugar.

Í skýrslu „UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory“ segir að Ísraelsmenn hafi að hluta eyðilagt möguleika Palestínumanna á Gasa til að eignast börn með því að grípa til aðgerða sem er ætlað að koma í veg fyrir fæðingar. Þetta fellur undir skilgreiningu alþjóðlegra sáttmála um þjóðarmorð.

Einnig segir að þessar aðgerðir, í bland við fleiri dauðsföll í tengslum við fæðingar vegna takmarkaðs aðgengis að lyfjum og búnaði, jaðri við glæp gegn mannkyni.

Ísraelskar öryggissveitir eru sakaðar um að hafa neytt fólk til að afklæðast opinberlega og að hafa beitt það kynferðislegu ofbeldi. Þetta hafi verið hluti af aðgerðaráætlun Ísraelsmanna til að refsa Palestínumönnum í kjölfar hryðjuverkaárásar Hamas á Ísrael í október 2023.