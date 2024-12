Yfirsást þér þessi ástarsaga í Love Actually?

En eflaust hafa margir aðdáendur myndarinnar tekið eftir þessari litlu ástarsögu og því ekkert sem kemur þeim á óvart.

Sannir aðdáendur myndarinnar geta eflaust sagt orðrétt hvað stendur á skiltunum sem Mark sýnir Juliet þegar hann tjáir henni ást sína.

En skyldu hinir sömu aðdáendur hafa áttað sig á sambandi Karen (sem Emma Thompson leikur) og Daniel (sem Liam Neeson leikur)?

Þau sjást sem vinir í myndinni, vinir sem hugga hvor annan og veita góð ráð og borða morgunmat saman. En getur hugsast að þau hafi verið ástfangin?

Hvað segja aðdáendur myndarinnar um það?

I’ve watched Love Actually 4,000 times. HOW DID I NEVER REALIZE THAT LIAM NEESON IS IN LOVE WITH EMMA THOMPSON? pic.twitter.com/cIvYqRvGDN

