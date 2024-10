Íran gerði loftárás á Ísrael – „Eins og Gaza, Hezbollah og Líbanon þá mun Íran sjá eftir þessari stund“ 

Samkvæmt varnarsveit Ísrael, Israel Defense Forces, hefur Íran skotið eldflaugum í átt til landsins, en Bandaríkin höfðu varað við árásinni fyrr í dag. Íran hefur staðfest árásina og segist hafa skotið tugum eldflauga að Ísrael.

Loftvarnalúðrar hljóma nú í Ísrael en talið er að skotmörkin séu þrjár herstöðvar og svo höfuðstöðvar leyniþjónustunnar, Mossad, skammt við Tel Aviv.

BBC greinir frá því að í Jerúsalem hafi heyrst hvar loftvarnakerfi Ísrael stöðvaði tvær eldflaugar.

The skies over Israel right now as Iran fires hundreds of ballistic missiles.

This – THIS – is what it looks like when a country tries to commit genocide. pic.twitter.com/T2PlSw19P1

