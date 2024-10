Nýjasti kjarnorkuknúni kafbátur Kínverja sökk

Í vor sökk nýjasti kjarnorkuknúni kafbátur Kínverja í höfn nærri Wuhan. Kínverski herinn hefur reynt að leyna þessu að sögn bandarískra embættismanna.

CNN skýrir frá þessu og segir að kafbáturinn, sem er sá fyrsti af nýrri gerð Zhou-kafbáta, sem er verið að smíða í skipasmíðastöð nærri Wuhan. Kafbátar af þessari gerð eru með áberandi X-laga skut sem á að bæta siglingahæfi þeirra neðansjávar.

Gervihnattarmynd frá 10. mars, sem var tekin af Maxar Technologies, sýnri kafbátinn í höfninni. Aðrar myndir frá Maxar frá því í júní, sýna að kafbáturinn er ekki í höfn.

„Það er engin furða að kínverski herinn reyni að leyna þeirri staðreynd að fyrsti nýi kjarnorkuknúni kafbáturinn þeirra hafi sokkið í höfninni,“ hefur CNN eftir bandarískum embættismanni.

Tom Shugart, hjá the Center for a New American Security, tók fyrstur eftir óvenjulegum umsvifum í skipasmíðastöðinni þegar hann var að skoða gervihnattarmyndir.

„Ég hef aldrei séð svona marga krana á sama staðnum. Ef maður bakkar og skoðar eldri myndir, þá sér maður einn krana en ekki marga á sama staðnum,“ sagði hann í samtali við CNN.

„Venjulega er kafbátar, eftir að þeir eru sjósettir, í skipasmíðastöðinni í marga mánuði á meðan verið er að setja útbúnað í þá. En hann var ekki lengur þarna,“ sagði hann.

Ekki er vitað hvort búið var að setja kjarnorkueldsneyti um borð í kafbátinn áður en hann sökk.