Ótrúleg samsæriskenning – Segir CIA hafa samið ofursmell

Ef þú ert nógu gamall/gömul til að muna eftir falli Berlínarmúrsins þá manstu örugglega líka eftir ofursmellinum Wind of change sem Scorpion gerðu vinsælt. Í texta lagsins segir meðal annars: „I follow the Moskva, down to Gorky Park . . ..“ Lagið kom út 1990 á plötunni Crazy World.

Bandaríski blaðamaðurinn Patrick Radden Keefe, hjá The New Yorker, heldur því fram í nýju hlaðvarpi, sem heitir einmitt Wind of change, að bandaríska leyniþjónustan CIA hafi staðið á bak við smellinn. Hann hafi verið hluti af kalda stríðs áróðri Bandaríkjanna og hafi átt að kveikja bál í hjörtum ungra Rússa og fá þá til að velta kommúnistastjórninn í Moskvu innanfrá.

Keefe segist hafa heimildir fyrir þessu frá CIA og í átta þáttum reynir hann að varpa ljósi á málið.

Scorpions, sem var frá Vestur-Þýskalandi, var vinsæl hljómsveit í þáverandi Sovétríkjunum en þar var vestræn tónlist bönnuð þar til í lok níunda áratugarins. Tónlist var smyglað til landsins og síðan gengu kasettur manna á milli. Hljómsveitin var ein fyrsta vestræna hljómsveitin sem fékk að halda tónleika í Sovétríkjunum. Hún kom meðal annars fram á Moscow Music Peace Festival 1989 ásamt Ozzy Osbourne og Bon Jovi.

Það var Bandaríkjamaðurinn Doc McgHee sem skipulagði hátíðina með stuðningi CIA að því er samsæriskenningar segja en í staðinn slapp hann við refsingu í fíkniefnamáli. Mcghee neitar þessu.

Kenningin um að CIA hafi samið lagið vinsæla er síðan studd þeim rökum að Klaus Meine, söngvari Scorpion, er skráður bæði laga- og textahöfundur. Yfirleitt var það gítarleikarinn Rudolph Schenker sem samdi lögin en Meine textana.

Meine vísar því algjörlega á bug að CIA hafi komið að gerð lagsins.

„Þetta er hlaðvarp og það er fullt af fólki sem sýnir því áhuga. Hugmyndin er heillandi og skemmtileg en ekki rétt. Eins og Bandaríkjamenn myndu segja þá er þetta „fake news“.“

Segir Meine að sögn metalcastle.net.