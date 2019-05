Heygafflar á loft – Blaðamaður New York Times í bobba: „Hvernig er hægt að svara þessu guðlasti?“

Matgæðingurinn og rithöfundurinn Rebekah Peppler birti pistil í dagblaðinu New York Times fyrir stuttu sem hefur svo sannarlega vakið upp hörð viðbrögð. Titill pistilsins er: Aperol Spritz er ekki góður drykkur og rökstyður Rebekah þessa skoðun sína í pistlinum.

„Þessi vinsæli, Instagram-væni fordrykkur er eins og Capri sun eftir fótboltaæfingu á hlýjum degi. Ekki á góðan hátt,“ skrifar Rebekah til að mynda í greininni.

You may not want to hear this … but the Aperol spritz is not a good drink https://t.co/YCRASRduVb

— The New York Times (@nytimes) May 9, 2019