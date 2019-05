Umdeilt útspil Gordon Ramsay: „Kynþáttahatur og karlremba á sama tíma – til hamingju Gordon“

Stjörnukokkurinn Gordon Ramsay opnaði nýverið veitingastaðinn Lucky Cat í London, en staðurinn hefur verið afar umdeildur, jafnvel áður en hann opnaði. Þegar að Gordon tilkynnti um opnun staðarins í febrúar voru netverjar æfir og gagnrýndu að hvítur maður ætlaði að bjóða upp á ekta, asískan mat, án þess að hafa Asíubúa með sér í liði.

Nú er Gordon aftur í bobba, í þetta sinna vegna kokteilsins White Geisha, eða hvíta geisjan, sem er í boði á veitingastaðnum. Það var rithöfundurinn Nancy Wang Yuen sem viðraði fyrst óánægju sína með drykkinn á Twitter síðu sinni og sagði Gordon ýta undir að asískar konur eru hlutgerðar.

Það má með sanni segja að athugasemdirnar við þráð Nancy hafi verið á einn leið – óánægja með þetta útspil stjörnukokksins.

Is there other words other than „tacky“ and „hints of racism“ that would apply here?

I’m appalled by how inappropriate is but also can’t believe the missed opportunity that can only come about from having an „authentic“ Asian restaurant not run by Asians. An Asian at the helm would have made the artwork a bunny and called the drink White Rabbit. https://t.co/DXZ4ucAJ4Y

— Christine Liwag Dixon (@cmliwagdixon) May 1, 2019