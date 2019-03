Svona gerir Indíana Nanna vinsæla kaffiboostið sem hefur slegið í gegn

View this post on Instagram

Bjölluæðið er ekki að fara neitt á næstunni held ég 😅 Eftir að ég byrjaði að æfa mig meira með bjöllurnar finn ég og sé mikinn mun á bæði styrk og liðleika. Síðan eru bjöllur bara ógeðslega kúl að mínu mati 🤪 . . Hér er æfing sem ég setti saman og tók í dag. 4 umferðir af: 60 sek Hike Swing to Deadlift 😴30 sek hvíld 60 sek Clean and Press 😴30 sek hvíld 60 sek Pushup to Floor Clean to Squat 😴30 sek hvíld 60 sek L-Situps 😴30 sek hvíld 60 sek Sipp/Róður/SkiErg/Assault Bike 😴60 sek hvíld milli umferða