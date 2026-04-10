fbpx
Föstudagur 10.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hefur ekki gefið forsetadrauminn upp á bátinn

Ritstjórn DV
Föstudaginn 10. apríl 2026 20:30

Kamala Harris.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kamala Harris fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna segist vera að hugleiða að bjóða sig aftur fram til embættis forseta í næstu kosningum en hún tapaði kosningunum 2024 fyrir Donald Trump.

Hún uppljóstraði þetta í samtali við mannréttindafrömuðinn Al Sharpton á ráðstefnu í New York en samtal þeirra fór fram fyrir opnum tjöldum en Harris svaraði spurningum Sharpton, um hvort hún hyggði á annað framboð, með þessum hætti.

Fleiri stjórnmálamenn sem orðaðir hafa verið framboð til útnefningar Demókrataflokksins sem forsetaefni voru á ráðstefnunni en einna mestur áhugi var sýndur hugsanlegu framboði Harris sem hefur aldrei verið eins afdráttarlaus með það að annað framboð komi til greina.

Hún hefur í töluverðan tíma verið í forystu í skoðanakönnunum um forsetaefni Demókrata en þó hafa aðrir hugsanlegir frambjóðendur farið nálgast hana og í sumum könnunum hefur Gavin Newsom ríkisstjóri Kaliforníu haft forystu.

Áhorfendur kölluðu fram í samtal Sharpton og Harris og hvöttu hana til að bjóða sig fram. Hún minnti á að hún vissi hvað þyrfti til að vera forseti og sagði ljóst að núverandi ástand og stjórnarhættir Donald Trump gætu ekki gengið lengur. Leiðtogi bandarísku þjóðarinnar eigi að gera það sem sé best fyrir hana en ekki sig sjálfan. Hún sé að hugsa um mögulegt framboð í því samhengi hvað sé best að gera fyrir þjóðina og hún muni upplýsa um það þegar ákvörðun, um hvort hún fari aftur í framboð, liggi fyrir.

Gagnrýndi Harris Trump harðlega fyrir þann stríðsrekstur sem hann hefur staðið fyrir að undanförnu. Forsetinn hafi skaðað sambönd við bandamenn Bandaríkjanna og stríðsreksturinn valdið dauða bandarískra hermanna og verðhækkunum heima fyrir:

„Almennir borgarar í Bandaríkjunum borga alltaf  fyrir stríð.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
