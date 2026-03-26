Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést

Hálka varð til þess að fólksbifreið rann í veg fyrir hópferðabifreið svo að árekstur varð, í mars á síðasta ári með þeim afleiðingum að eins árs gamalt barn sem var farþegi í fyrrnefndu bifreiðinni lést. Slysið átti sér stað á gatnamótum Vestfjarðarvegar og Hringvegar 1 í Borgarfirði en umræddur vegakafli hafði skömmu áður verið hálkuvarinn en það virðist ekki hafa dugað til. Önnur meginörsök þess að svona fór var barnabílstóllinn sem barnið var í.
Þetta kemur fram í lokaskýrslu Rannsóknarnefndar samgöngusslysa um slysið sem varð 6. mars á síðasta ári.
Slysið var tilkynnt rétt eftir kl 14:30 þennan dag. Það varð með þeim hætti að Dacia Duster fólksbifreið var ekið suðaustur Vestfjarðaveg (nr. 60) að gatnamótum við Hringveg (nr. 1) í Borgarfirði. Á sama tíma var Iveco hópbifreið ekið suður Hringveg að sömu gatnamótum. Dacia bifreiðin rann í veg fyrir Iveco hópbifreiðina svo af varð harður árekstur. Eins árs gamalt barn í barnabílstól í Dacia bifreiðinni lést í slysinu og ökumaðurinn slasaðist alvarlega. Einn farþegi í Iveco hópbifreiðinni slasaðist lítillega. Í greiningarkafla skýrslunnar kemur meðal annars fram að við gatnamótin á Vestfjarðavegi var snjólag á yfirborði vegarins og að ökumaðurinn náði ekki að stöðva bifreiðina með þeim afleiðingum að hún rann inn á Hringveginn.
Á þessari mynd úr skýrslunni má sjá staðsetningu slyssins.
Þegar slysið átti sér stað var hiti um -1°C, hægviðri, hálfskýjað, bjart og úrkomulaust. Vegurinn var háll og blautur.
Í niðurstöðu skýrslunnar segir að hálkan sé önnur af meginorsökum slyssins.
Um klukkustund fyrir slysið hafi hálkuvarnartæki farið um gatnamótin, áleiðis norður Vestfjarðaveg, en snjóhula orðið eftir á veginum. Að sögn ökumanns hálkuvarnartækisins hafi gatnamótin verið saltborin en saltið hafi ekki unnið á hálkunni áður en slysið varð. Dacia fólksbifreiðinni hafi verið ekið undir leiðbeinandi hraða (70 km/klst) að gatnamótunum og ökumaður hafið hemlun að minnsta kosti 5 sekúndum fyrir slys, en runnið engu að síður inn á Hringveg í veg fyrir hópbifreiðina.
Snjór og hálka á yfirborði vegarins hafi sennilega verið orsök slakari hemlunarskilyrða.
Önnur meginorsök slyssins var að snúningsdiskur barnabílstólsins, sem barnið var í brotnaði við áreksturinn. Barnið var fest með þar til gerðum ólum í barnabílstólinn og snéri með bakið á móti akstursátt. Undirstaða stólsins var með snúningsdisk og var ISOFIX festing stólsins neðan við snúningsdiskinn á undirstöðunni. Við áreksturinn losnaði efri hluti stólsins með setunni, ofan snúningsdisksins, frá neðri hlutanum. Önnur ISOFIX festingin í bifreiðinni aflagaðist og stóllinn losnaði frá henni. Hin festingin var læst og hélt neðri hluta stólsins á sínum stað. Efri hluti bílstólsins, með barninu í, kastaðist því til inni í bifreiðinni við árekstrana en þegar hún stöðvaðist utan vegar var stóllinn á hvolfi yfir afturgólfi í miðri bifreiðinni.
Aðrar orsakir slyssins segir nefndin vera þær að trjágróður hafi byrgt útsýn við gatnamótin. Trjágróðursbelti við norðausturhorn gatnamótanna hafi byrgt útsýn ökumanns hópbifreiðarinnar gagnvart umferð af Vestfjarðavegi inn á Hringveg. Takmörkuð útsýn að Vestfjarðavegi geti haft áhrif á viðbragðstíma ökumanna um Hringveg.
Önnur örsök hafi verið sú að steinhús hafi verið skammt frá gatnamótunum. Fólksbifreiðin hafi kastast út af veginum og rekist þar á steinhús. Húsið, sem hafi verið 8 metra frá vegbrún, hafi verið innan marka öryggissvæðis fyrir þennan veg.
Loks nefnir nefndin þá orsök að hjólbarðar hægra megin á Dacia fólksbifreiðinni hafi verið með mikilli tjöru sem geri það að verkum að þeir hafi minna grip í hálku og snjó. Ástand hjólbarða bifreiðarinnar hafi að öðru leyti verið gott.
Rannsóknarnefnd samgönguslysa leggur að lokum til að Vegagerðin yfirfari þjónustuferla og kröfur vegna hálkuvarna við gatnamót Hringvegar og Vestfjarðavegar. Einnig að Vegagerðin geri öryggisúttekt á gatnamótum Hringvegar og Vestfjarðavegar til að meta öryggi þeirra sem T-gatnamóta tveggja háhraða vega, meta útsýn við gatnamótin og öryggi vegumhverfis og í framhaldinu grípa til viðeigandi ráðstafana til að bæta öryggi gatnamótanna.
Nefndin beinir þeirri tillögu til evrópsku efnahagsnefndarinnar hjá Sameinuðu þjóðunum UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) að endurskoða lágmarks öryggiskröfur til barnabílstóla samkvæmt reglugerð R129.
Segir meðal annars um þessa tillögu í skýrslunni:
„Barnabílstólar eru búnaður sem á að tryggja öryggi barna í bifreiðum við raunverulegar aðstæður í umferðinni og notendur verða að geta treyst á öryggi þeirra við rétta notkun.“
Skýrsluna í heild sinni er hægt að nálgast á vef Rannsóknarnefndar samgönguslysa.