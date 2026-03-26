Fimmtudagur 26.mars 2026

Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 26. mars 2026 10:39

Yfirlitsmynd sem sýnir akstursáttir bifreiðanna. Mynd: Rannsóknarnefnd samgönguslysa.

Hálka varð til þess að fólksbifreið rann í veg fyrir hópferðabifreið svo að árekstur varð, í mars á síðasta ári með þeim afleiðingum að eins árs gamalt barn sem var farþegi í fyrrnefndu bifreiðinni lést. Slysið átti sér stað á gatnamótum Vestfjarðarvegar og Hringvegar 1 í Borgarfirði en umræddur vegakafli hafði skömmu áður verið hálkuvarinn en það virðist ekki hafa dugað til. Önnur meginörsök þess að svona fór var barnabílstóllinn sem barnið var í.

Þetta kemur fram í lokaskýrslu Rannsóknarnefndar samgöngusslysa um slysið sem varð 6. mars á síðasta ári.

Slysið var tilkynnt rétt eftir kl 14:30 þennan dag. Það varð með þeim hætti að Dacia Duster fólksbifreið var ekið suðaustur Vestfjarðaveg (nr. 60) að gatnamótum við Hringveg (nr. 1) í Borgarfirði. Á sama tíma var Iveco hópbifreið ekið suður Hringveg að sömu gatnamótum. Dacia bifreiðin rann í veg fyrir Iveco hópbifreiðina svo af varð harður árekstur. Eins árs gamalt barn í barnabílstól í Dacia bifreiðinni lést í slysinu og ökumaðurinn slasaðist alvarlega. Einn farþegi í Iveco hópbifreiðinni slasaðist lítillega. Í greiningarkafla skýrslunnar kemur meðal annars fram að við gatnamótin á Vestfjarðavegi var snjólag á yfirborði vegarins og að ökumaðurinn náði ekki að stöðva bifreiðina með þeim afleiðingum að hún rann inn á Hringveginn.

Á þessari mynd úr skýrslunni má sjá staðsetningu slyssins.

Hálkuvörn

Þegar slysið átti sér stað var hiti um -1°C, hægviðri, hálfskýjað, bjart og úrkomulaust. Vegurinn var háll og blautur.

Í niðurstöðu skýrslunnar segir að hálkan sé önnur af meginorsökum slyssins.

Um klukkustund fyrir slysið  hafi hálkuvarnartæki farið um gatnamótin, áleiðis norður Vestfjarðaveg, en snjóhula orðið eftir á veginum. Að sögn ökumanns hálkuvarnartækisins hafi gatnamótin verið saltborin en saltið hafi ekki unnið á hálkunni áður en slysið varð. Dacia fólksbifreiðinni hafi verið ekið undir leiðbeinandi hraða (70 km/klst) að gatnamótunum og ökumaður hafið hemlun að minnsta kosti 5 sekúndum fyrir slys, en runnið engu að síður inn á Hringveg í veg fyrir hópbifreiðina.

Snjór og hálka á yfirborði vegarins hafi sennilega verið orsök slakari hemlunarskilyrða.

Stóllinn

Önnur meginorsök slyssins var að snúningsdiskur barnabílstólsins, sem barnið var í brotnaði við áreksturinn. Barnið var fest með þar til gerðum ólum í barnabílstólinn og snéri með bakið á móti akstursátt. Undirstaða stólsins var með snúningsdisk og var ISOFIX festing stólsins neðan við snúningsdiskinn á undirstöðunni. Við áreksturinn losnaði efri hluti stólsins með setunni, ofan snúningsdisksins, frá neðri hlutanum. Önnur ISOFIX festingin í bifreiðinni aflagaðist og stóllinn losnaði frá henni. Hin festingin var læst og hélt neðri hluta stólsins á sínum stað. Efri hluti bílstólsins, með barninu í, kastaðist því til inni í bifreiðinni við árekstrana en þegar hún stöðvaðist utan vegar var stóllinn á hvolfi yfir afturgólfi í miðri bifreiðinni.

Annað

Aðrar orsakir slyssins segir nefndin vera þær að trjágróður hafi byrgt útsýn við gatnamótin. Trjágróðursbelti við norðausturhorn gatnamótanna hafi byrgt útsýn ökumanns hópbifreiðarinnar gagnvart umferð af Vestfjarðavegi inn á Hringveg. Takmörkuð útsýn að Vestfjarðavegi geti haft áhrif á viðbragðstíma ökumanna um Hringveg.

Önnur örsök hafi verið sú að steinhús hafi verið skammt frá gatnamótunum. Fólksbifreiðin hafi kastast út af veginum og rekist þar á steinhús. Húsið, sem hafi verið 8 metra frá vegbrún, hafi verið innan marka öryggissvæðis fyrir þennan veg.

Loks nefnir nefndin þá orsök að hjólbarðar hægra megin á Dacia fólksbifreiðinni hafi verið með mikilli tjöru sem geri það að verkum að þeir hafi minna grip í hálku og snjó. Ástand hjólbarða bifreiðarinnar hafi að öðru leyti verið gott.

Tillögur

Rannsóknarnefnd samgönguslysa leggur að lokum til að Vegagerðin yfirfari þjónustuferla og kröfur vegna hálkuvarna við gatnamót Hringvegar og Vestfjarðavegar. Einnig að Vegagerðin geri öryggisúttekt á gatnamótum Hringvegar og Vestfjarðavegar til að meta öryggi þeirra sem T-gatnamóta tveggja háhraða vega, meta útsýn við gatnamótin og öryggi vegumhverfis og í framhaldinu grípa til viðeigandi ráðstafana til að bæta öryggi gatnamótanna.

Nefndin beinir þeirri tillögu til evrópsku efnahagsnefndarinnar hjá Sameinuðu þjóðunum UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) að endurskoða lágmarks öryggiskröfur til barnabílstóla samkvæmt reglugerð R129.

Segir meðal annars um þessa tillögu í skýrslunni:

„Barnabílstólar eru búnaður sem á að tryggja öryggi barna í bifreiðum við raunverulegar aðstæður í umferðinni og notendur verða að geta treyst á öryggi þeirra við rétta notkun.“

Skýrsluna í heild sinni er hægt að nálgast á vef Rannsóknarnefndar samgönguslysa.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Lindex opnar í stað Next í Kringlunni
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Vilhjálmur sár og svekktur – „Við vorum svikin“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Stofna nýtt hátæknifélag
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Erfitt ástand á Reykjanesbraut – Þurfa að bíða föst í bílum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“

Mest lesið

Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi
Uppnám á Íslendingahóteli á Tenerife þegar sprenging heyrðist og menn með lambhúshettur birtust – „Fólk var hágrátandi“
Nanna fór í hjáveituaðgerð og vildi ekki niðurgreiðslu – „Mér fannst það ekki rétt“

Nýlegt

„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Friðrik Dór kominn með nóg af þessari umræðu – „Ég nenni þessu ekki lengur“
Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni
Erfitt ástand á Reykjanesbraut – Þurfa að bíða föst í bílum
Lára Björk rifjar upp martröðina á búlgörskum spítala – „Biðin og mannvonskan kostaði mig fingur og tær“
Áhrif Salah ekki bara innan vallar – Hatursglæpum í Liverpool fækkað verulega
Ólafur F. tekur skýra afstöðu fyrir borgarstjórnarkosningar – Segir einn flokk skera sig úr
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Morgunblaðið stendur fast á sínu: „Heimildarmennirnir eru trúverðugir“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Veðurspáin virðist ætla að ganga eftir: „Við viljum ítreka að fólk haldi sig heima“

Veðurspáin virðist ætla að ganga eftir: „Við viljum ítreka að fólk haldi sig heima“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Hafna því að kenna sjálfsvörn í grunnskólum – „Við erum hrædd við aukna tíðni ofbeldis“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Röskun á þjónustu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins vegna óveðursins á morgun
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg

Tók fyrir tilviljun viðtal við mann nokkrum mínútum áður en hann varð bráðkvaddur á skiptistöðinni í Hamraborg
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Robert F. Kennedy yngri skar getnaðarlim af þvottabirni á meðan börnin hans biðu í bílnum

Robert F. Kennedy yngri skar getnaðarlim af þvottabirni á meðan börnin hans biðu í bílnum
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
„Ég fékk ákaflega skemmtilegt símtal rétt í þessu og brosi allan hringinn“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Biðja fólk um að halda sig heima á meðan veðrið gengur yfir á morgun

Biðja fólk um að halda sig heima á meðan veðrið gengur yfir á morgun
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
„Kirkjan þarf til dæmis að geta losað sig við mig ef að ég myndi fara yfir mörk hjá einhverjum“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Forsíðufrétt Morgunblaðsins um árásina á Höfðatorgi vekur hörð viðbrögð – „Kjaftasaga, hreinn og klár uppspuni“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Þvottavélarnar þagna – Kjartan Örn segir ekki nóg að lækka vextina því hagkerfið geti stöðvast

Þvottavélarnar þagna – Kjartan Örn segir ekki nóg að lækka vextina því hagkerfið geti stöðvast
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Tölvuþrjótar „seldu“ herbergi í gegnum tölvu Hótel Breiðavíkur á sólmyrkvanum – „Með undirskrift minni og öllu saman“

Tölvuþrjótar „seldu“ herbergi í gegnum tölvu Hótel Breiðavíkur á sólmyrkvanum – „Með undirskrift minni og öllu saman“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Þóttist ætla að gera við húsið
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Með stanslausa verki en fær ekki meiri hjálp frá Sjúkratryggingum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Brak úr Villi Birni líklega komið í ljós – Feðgum bjargað eftir að báturinn hvolfdi

Brak úr Villi Birni líklega komið í ljós – Feðgum bjargað eftir að báturinn hvolfdi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Uppnám á Íslendingahóteli á Tenerife þegar sprenging heyrðist og menn með lambhúshettur birtust – „Fólk var hágrátandi“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Hinir handteknu á Höfðatorgi hafi engin tengsl við Hamas
Fréttir
Í gær
Siggi Stormur ómyrkur í máli: „Með því ljótara sem ég hef séð síðustu vikur og mánuði“
Fréttir
Í gær

Margrét bendir á einfalda aðgerð til að létta byrðar íslenskra heimila

Margrét bendir á einfalda aðgerð til að létta byrðar íslenskra heimila
Fréttir
Í gær

Lýsir ofbeldi sem hún var beitt á fósturheimili – „Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það“

Lýsir ofbeldi sem hún var beitt á fósturheimili – „Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það“
Fréttir
Í gær
Fyrrum ráðherra skorar á Alþingi – „Á þessum árum var stanslaus áróður í gangi frá leiðandi ráðherrum“
Fréttir
Í gær

Einar varar við „ástandi” á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið

Einar varar við „ástandi” á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið
Fréttir
Í gær
Smáralindardeilan harðnar – Andri Steinn sér ekki ofsjónum yfir 1,5 milljarði – Theodóra segir Ásdísi bæjarstjóra ljúga
Fréttir
Í gær
Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul
Fréttir
Í gær

Árásin á Höfðatorgi: Mennirnir sagðir tengjast Hamas – Lögreglumenn áhyggjufullir

Árásin á Höfðatorgi: Mennirnir sagðir tengjast Hamas – Lögreglumenn áhyggjufullir
Fréttir
Í gær

Þetta eru 10 fallegustu staðir heims til að skoða árið 2026

Þetta eru 10 fallegustu staðir heims til að skoða árið 2026
Fréttir
Í gær
Erlend kona í greipum kærasta síns á Íslandi og kemst ekki heim – „Hann sannfærði mig um að halda barninu“
Fréttir
Í gær
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt