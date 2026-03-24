Þriðjudagur 24.mars 2026

Akureyringur dæmdur fyrir viðbjóðslega framkomu í garð dóttur sinnar – „Mamma þín hefði átt að missa þig í gólfið í fæðingu“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 24. mars 2026 17:30

Akureyri. Mynd/Pixabay

Héraðsdómur Norðurlands eystra hefur sakfellt mann fyrir fjársvik með því að þykjast vera með Playstation-tölvu til sölu og brot gegn barnaverndarlögum og hótanir í garð dóttur sinnar og móður hennar. Í samtali við ólögráða dóttur sína viðhafði maðurinn orðalag sem varla er hægt að lýsa öðruvísi en sem viðbjóðslegu.

Brotin framdi maðurinn á Akureyri árið 2024

Samkvæmt ákæru framdi hann fjársvikin með því að bjóða öðrum manni Playstationtölvu til sölu en afhenti hana aldrei eftir að hinn maðurinn var búinn að millifæra á hann 40.000 krónur.

Ákæran fyrir brot gegn barnaverndarlögum var vegna samtals mannsins við dóttur sína en samkvæmt áærunni sett hann fram eftirtaldar hótanir gegn móður stúlkunnar og viðhafði ógnandi og vanvirðandi orðfæri við barnið, en orðfærið og hótanirnar voru þessi:

„Frekar vil ég vera feitur en heiladauður, þroskahefta ógeðið þitt.“

Eftir að stúlkan hafi svarað honum með eftirfarandi orðum: „Er það svona sem þú talar við dóttur þína,“ hafi hann sagt þetta:

„Er það alveg svona sem að mamma þín hefði átt að missa þig í gólfið í fæðingu, þarna helvítis viðrinið þitt. Það væri gaman að binda hana niður, skera hana á háls og láta þig horfa upp á það og hlæja á meðan.“

Tók skjáinn líka

Maðurinn sem kærði fjársvikin sagðist einnig hafa keypt tölvuskjá af öðrum manni og beðið manninn um að sækja tölvuskjáinn í leiðinni áður en hann kæmi með tölvuna. Hann hafi hins vegar hvorki afhent Playstation-tölvuna né skjáinn.

Maðurinn sagði fyrir dómi að hann hafi keypt tölvuna af vini sínum í undirheimunum og ætlað að græða með því að selja hana. Hún hafi hins vegar reynst ónýt og hann hafi ætlað að endurgreiða kaupandanum en ekki tekist að hafa upp á honum. Það hafi aldrei verið ætlunin að svíkja neinn. Tölvuskjánum hafi líklega verið stolið þegar brotist var inn á heimili hans.

Þolandi fjársvikanna sagði fyrir dómi að maðurinn hefði komið með ýmsar afsakanir. Lögreglukona sagðist hafa komið á sáttum milli þeirra og að maðurinn hafi samþykkt að endurgreiða en aldrei staðið við það.

Hrædd

Hvað varðar ákæruna fyrir hótanir og brot gegn barnaverndarlögum segir í dómnum að þegar dóttirin og móðir hennar lögðu fram kæru hafi stúlkan greint frá því að skömmu áður en samtalið átti sér stað hafi hún lesið frétt um brotaferil föður síns. Henni hafi verið brugðið og farið að senda honum hatursskilaboð. Hún hafi síðan hringt í farsíma hans, með tveimur vinkonum sínum, til að gera at í honum og heyra hvernig hann myndi svara til baka.

Stúlkan lét lögreglu í té upptökur og á þeim komu meðal annars fram þau orð sem vitnað var til í ákærunni.

Sagði maðurinn fyrir dómi að hann hefði verið með annað símanúmer en venjulega en ekki þekkt númerið sem dóttir hans hringdi úr. Hann hafi talið sig vera að ræða við aðra manneskju, konu sem hafi verið búin að vera með leiðindi og hann misst sig því viðmælandinn hafi ausið hann óhróðri. Hann myndi aldrei gera dóttur sinni neitt þótt hann hati barnsmóður sína. Hann hafi ekki áttað sig á því að þetta hefði verið dóttirin fyrr en að símtalinu loknu. Hafi aldrei staðið til að fylgja hótununum eftir.

Stúlkan sagðist hafa reiðst eftir að hafa heyrt móður sína lýsa í hlaðvarpi ofbeldi af hálfu föður hennar. Hún hafi hringt í hann og verið reið. Hún mundi ekki hvað hún sagði við hann en sagðist hafa orðið hrædd eftir þau orð sem hann lét falla. Að öðru leyti en þessu hefði hann ekki komið illa fram við hana en hún væri hrædd við hann og forðaðist hann. Sagðist hún hafa sagt við föður sinn í símtalinu við hverja hann væri að tala en hann hefði byrjað að halda öðru fram eftir að málið fór til lögreglu.

Sekur

Í niðurstöðu Héraðsdóms Norðurlands Eystra segir að fyrir liggi að maðurinn hafi tekið við greiðslu fyrir tölvuna en aldrei afhent hana. Hann hafi sagst ætla að endurgreiða þolandanum en ekki staðið við það. Því sé hann sekur um fjársvik.

Hvað varðar hótanirnar og brot gegn barnaverndarlögum er vitnað í upptökuna en dómurinn segir að í upphafi hennar hafi stúlkan spurt hvort hann tali svona við dóttur sína. Síðan láti maðurinn þau orð, sem greint er frá í ákæru falla, í tvígang í viðbót spyrji stúlkan hvort það sé svona sem hann tali við dóttur sína. Fullyrðingar mannsins um að hann hafi ekki vitað hverja hann var að tala við séu því ekki trúverðugar.

Þótt stúlkan hafi eitthvað storkað manninum eða espað hann upp verði ekki talið að ummæli hennar hafi getað réttlæt slíkt orðfæri. Hótunin um að skera móður hennar á háls og láta hana horfa á hafi verið til þess fallin að valda ótta hjá stúlkunni.

Var maðurinn því sakfelldur fyrir bæði hótanir og brot gegn barnaverndarlögum. Brotaferill mannsins er langur og nær aftur til ársins 2006. Hann hefur áður hlotið dóma fyrir meðal annars  skjalafals, ránstilraun, brot gegn valdstjórninni, hótanir og umferðarlagabrot, líkamsárás, umboðssvik, fjársvik, ofbeldi í nánu sambandi, nytjastuld, fíkniefnaakstur, fjárdrátt og þjófnað.

Í ljósi brota mannsins, sakaferils hans og þess að hann var á reynslulausn þegar hann framdi brotin þótti við hæfi að dæma hann í 10 mánaða fangelsi.

 

