Miðvikudagur 18.mars 2026

Skólamál Reykjanesbæjar langt fram úr fjárhagsáætlun

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 18. mars 2026 17:30

Upplýst var á bæjarstjórnarfundi í Reykjanesbæ í gær að rekstur menntasviðs bæjarins árið 2025 hafi kostað 825,3 milljónum króna meira en úthlutað var til rekstursins á fjárhagsáætlun. Kröfðust bæjarfulltrúar minnihlutans svara um hvers vegna hefðu ekki verið gerðar ráðstafanir vegna þessa í fjárhagsáætluninni þar sem þessi framúrkeyrsla hafi verið fyrirséð. Svarið var að ekki hefði tekist að hagræða innan sviðsins til að vega upp á móti þessu.

Gert var grein fyrir framúrkeyrslunni í ársskýrslu menntasviðs fyrir árið 2025. Fram kemur í fundargerð bæjarstjórnar að helsta ástæðan fyrir henni hafi verið launahækkanir til kennara sem samið var um í kjarasamningum.

Margrét Þórarinsdóttir bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sem er í minnihluta í bæjarstjórn tók fyrst til máls, og lagði fram bókun minnihlutans um framúrkeyrsluna.

Í bókuninni eru gerðar alvarlegar athugasemdir við að rekstur menntasviðs sé 825,3 milljónir króna umfram fjárhagsáætlun, þar sem stærsti hluti fráviksins liggi í launakostnaði.

Fyrir hafi legið að launakostnaður myndi hækka verulega, m.a. vegna kjarasamninga við Kennarasamband Íslands sem numið hafi um 606 milljónum króna auk 45 milljóna króna vegna sjálfstætt rekinna leikskóla. Þessi þróun hafi verið að verulegu leyti fyrirsjáanleg.

Þegar uppreikningur hafi legið fyrir hafi verið ljóst að kostnaður myndi fara verulega fram úr áætlun. Þrátt fyrir það hafi ekki verið gerður viðauki við fjárhagsáætlun.

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum sé fjárhagsáætlun bindandi fyrir allar fjárhagslegar ráðstafanir sveitarfélaga og óheimilt að víkja frá henni nema sveitarstjórn hafi áður samþykkt viðauka.

Ekki hægt

Spurt er í bókun minnihlutans hvers vegna hafi ekki verið gert ráð fyrir þeim fyrirsjáanlega launakostnaði sem legið hafi fyrir, utan áhrifa nýrra kjarasamninga og hvernig það samræmist ábyrgri fjármálastjórn að láta slíkan kostnað safnast upp án formlegrar afgreiðslu.

Slík vinnubrögð grafi undan trúverðugleika fjárhagsáætlunar.

Spyr minnihlutinn hvernig meirihlutinn geti réttlætt að hundruð milljóna fyrirsjáanlegur kostnaður sé hvorki settur í fjárhagsáætlun né færður inn með viðauka þegar forsendur hafi legið fyrir.

Guðný Birna Guðmundsdóttir oddviti Samfylkingarinnar og forseti bæjarstjórnar gerði í kjölfarið hlé á fundinum.

Að hléinu loknu lagði Guðný fram bókun meirihlutans um framúrkeyrslu menntasviðs en þar segir að ástæða þess að viðauki var ekki gerður við fjáhagsáætlunina sé sú ekki hafi fundist tækifæri til hagræðingar á móti launahækkunum þar sem nú þegar hafi stöðugildi innan skóla bæjarins verið skorin niður. Samkvæmt reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga sé skýrt tekið fram að viðauki við fjárhagsáætlun sé ekki gildur nema hann feli einnig í sér útfærða ákvörðun um það hvernig þeim útgjöldum eða tekjulækkun sem gert sé ráð fyrir verði mætt. Eigi það einnig við þótt heildarútgjöld eða heildartekjur breytist ekki vegna samþykktar slíks viðauka.

Ekki ásakanir

Margrét Sanders oddviti Sjálfstæðisflokksins kom næst upp í pontu og sagði að svo virtist sem að meirihlutinn héldi að minnihlutinn væri að ásaka hann um eitthvað vegna framúrkeyrslunnar en varla væri hægt að skilja bókun minnihlutans þannig. Upplýsti hún að meirihlutinn hefði leitað í fundahléi til utanaðkomandi ráðgjafa áður en bókunin var sett saman. Sagði hún fulla ástæðu til að ræða málið nánar og framvísa þá um leið útreikningum á reglulegum fjárreiðufundum í bæjarráði, þar sem hún á sjálf sæti.

Einnig megi rýna betur í þann hluta af framúrkeyrslunni sem sé ekki tilkominn vegna áhrifa kjarasamninga við kennara.

Sagði Margrét að þegar um svona mikla breytingu frá fjárhagsáætlun sé að ræða verði að greina hana mun fyrr og ræða.

Var framúrkeyrslan ekki rædd frekar á þessum fundi bæjarstjórnar.

