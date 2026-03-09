Birgitta Líf komin í nýtt starf – „Spennandi að fá tækifæri“

Birgitta Líf Björnsdóttir hætti sem markaðsstjóri fjölskyldufyrirtækisins World Class fyrir nokkrum dögum og tók Anna Bergmann við starfi hennar.
Birgitta Líf er nú komin í nýtt starf og fór ekki langt, en Viðskiptablaðið greinir frá því að hún er orðin framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class og Laugar Spa.
Birgitta Líf er með BA-gráðu í lögfræði, hefur lokið meistaranámi í alþjóðaviðskiptum og miniMBA námi í markaðsfræði.
Í tilkynningu þar sem greint er frá nýju starfi hennar segir að starfsemin hafi vaxið og þróast hratt undanfarin ár. Breytingin sé liður í áframhaldandi uppbyggingu og þróun starfseminnar og komi til samhliða ráðningu nýs markaðsstjóra fyrirtækjanna.
„World Class og Laugar Spa hafa vaxið og þróast hratt undanfarin ár og það er spennandi að fá tækifæri til að leiða áframhaldandi þróun markaðs- og þjónustumála fyrirtækjanna. Við erum með sterkt teymi og skýra framtíðarsýn og ég hlakka til að vinna áfram að uppbyggingu og þróun starfseminnar,“ segir Birgitta Líf í tilefni nýs starfs.
Birgitta Líf hefur starfað hjá World Class um árabil og gegnt þar lykilhlutverki í uppbyggingu markaðsstarfs fyrirtækisins. Undanfarin ár hefur hún stýrt markaðsmálum World Class og Laugar Spa og leitt fjölbreytt verkefni sem tengjast vörumerkjauppbyggingu, stafrænum miðlum og þróun markaðs- og þjónustulausna.
Í nýju hlutverki mun Birgitta Líf leiða þróunar- og markaðssvið fyrirtækjanna með áherslu á stefnumótun, áframhaldandi uppbyggingu vörumerkjanna og þróunarverkefni sem styðja við vöxt og þjónustu við viðskiptavini.
„Undir sviðinu starfar öflugt teymi sem vinnur að markaðs- og þróunarmálum fyrirtækjanna, þar á meðal nýráðin Anna Bergmann markaðsstjóri, Heiðrún Guðmundsdóttir stafrænn markaðsfræðingur, Kjartan Oddason yfirmaður stafrænnar stefnu og hönnunar og Ásthildur Bára Jensdóttir rekstrarþróunarstjóri,“ segir í tilkynningunni.