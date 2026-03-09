fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Birgitta Líf komin í nýtt starf – „Spennandi að fá tækifæri“

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 9. mars 2026 10:53

Birgitta Líf Björnsdóttir. Mynd: Facebook.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Birgitta Líf Björnsdóttir hætti sem markaðsstjóri fjölskyldufyrirtækisins World Class fyrir nokkrum dögum og tók Anna Bergmann við starfi hennar. 

Birgitta Líf er nú komin í nýtt starf og fór ekki langt, en Viðskiptablaðið greinir frá því að hún er orðin framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class og Laugar Spa.

Birgitta Líf er með BA-gráðu í lögfræði, hefur lokið meistaranámi í alþjóðaviðskiptum og miniMBA námi í markaðsfræði.

Í tilkynningu þar sem greint er frá nýju starfi hennar segir að starfsemin hafi vaxið og þróast hratt undanfarin ár. Breytingin sé liður í áframhaldandi uppbyggingu og þróun starfseminnar og komi til samhliða ráðningu nýs markaðsstjóra fyrirtækjanna.

„World Class og Laugar Spa hafa vaxið og þróast hratt undanfarin ár og það er spennandi að fá tækifæri til að leiða áframhaldandi þróun markaðs- og þjónustumála fyrirtækjanna. Við erum með sterkt teymi og skýra framtíðarsýn og ég hlakka til að vinna áfram að uppbyggingu og þróun starfseminnar,“ segir Birgitta Líf í tilefni nýs starfs.

Birgitta Líf hefur starfað hjá World Class um árabil og gegnt þar lykilhlutverki í uppbyggingu markaðsstarfs fyrirtækisins. Undanfarin ár hefur hún stýrt markaðsmálum World Class og Laugar Spa og leitt fjölbreytt verkefni sem tengjast vörumerkjauppbyggingu, stafrænum miðlum og þróun markaðs- og þjónustulausna.

Í nýju hlutverki mun Birgitta Líf leiða þróunar- og markaðssvið fyrirtækjanna með áherslu á stefnumótun, áframhaldandi uppbyggingu vörumerkjanna og þróunarverkefni sem styðja við vöxt og þjónustu við viðskiptavini.

„Undir sviðinu starfar öflugt teymi sem vinnur að markaðs- og þróunarmálum fyrirtækjanna, þar á meðal nýráðin Anna Bergmann markaðsstjóri, Heiðrún Guðmundsdóttir stafrænn markaðsfræðingur, Kjartan Oddason yfirmaður stafrænnar stefnu og hönnunar og Ásthildur Bára Jensdóttir rekstrarþróunarstjóri,“ segir í tilkynningunni.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 56 mínútum
Birgitta Líf komin í nýtt starf – „Spennandi að fá tækifæri“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Helmingur ungra bandarískra ferðamanna ljúga um þjóðerni sitt – Hundsa fyrirmæli og valda vandræðum á Íslandi
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Öðlaðist aftur trú á samfélagið þegar hann varð vitni að atviki á Arnarnesbrú
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Minnist frægs föður síns með hjartnæmri færslu – „Hann finnur ekki fyrir sársauka lengur“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Valgarður lýsir áhyggjum sínum: Hikar við að leggja sömu verkefni fyrir nemendur sína og hann gerði áður
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Ofbeldi Ólafs biskups gegn dóttur hans: „Þegar þú deyrð Guðrún Ebba, þá tek ég á móti þér og við verðum alltaf saman“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt

Mest lesið

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt
Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“

Nýlegt

Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Alma Möller: Fjölþættar lausnir þarf – bindum vonir við leiguleiðina
Guardiola hefur litlar áhyggjur af banninu
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Sagði stanslaust kynlíf með eiginmanninum hafa þessi áhrif – Kveðst sjá eftir ummælum sínum
Valgarður lýsir áhyggjum sínum: Hikar við að leggja sömu verkefni fyrir nemendur sína og hann gerði áður
Elon Musk fær á baukinn – Ógeðsleg ummæli um Diogo Jota meðal annars látin falla
Fréttir
Í gær
Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt
Fréttir
Í gær

Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað

Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað
Fréttir
Í gær
Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“
Fréttir
Í gær
Sakar Sigmund Davíð og Óla Björn um „ótrúlega ósvífna hræsni“
Fréttir
Í gær

Málningarþjónusta stefndi viðskiptavin þegar hann neitaði að greiða tvöfalt það sem um var samið

Málningarþjónusta stefndi viðskiptavin þegar hann neitaði að greiða tvöfalt það sem um var samið
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur

Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hafnarfjarðarbær gefur eftir og deilir ekki lengur við dómarann

Hafnarfjarðarbær gefur eftir og deilir ekki lengur við dómarann
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Borgarlínan klýfur Sjálfstæðisflokkinn í borginni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Arnar Helgi telur greiðslu fyrir p-stæði bæta aðgengi – „Fjárhagslegt hagsmunamál“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Varað við eldingum á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi

Varað við eldingum á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lýst eftir Marijus vegna handtökuskipunar

Lýst eftir Marijus vegna handtökuskipunar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
TVG-Zimsen kaupir Cargo Express
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Íslenskir fjárhundar í alvarlegu dýraníðsmáli – „Við viljum fá þessi dýr sem er verið að fara illa með og koma þeim á ástrík heimili“

Íslenskir fjárhundar í alvarlegu dýraníðsmáli – „Við viljum fá þessi dýr sem er verið að fara illa með og koma þeim á ástrík heimili“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þetta er sú stofnun sem Íslendingar bera mest traust til
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Laufeyland opnar í takmarkaðan tíma – Stemning og upplifun fyrir alla aðdáendur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vísbendingar um aðkomu Rússa að stríðinu í Miðausturlöndum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Barnaheill hefja neyðarsöfnun fyrir börn í Mið-Austurlöndum

Barnaheill hefja neyðarsöfnun fyrir börn í Mið-Austurlöndum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Opnar dyr að bernskuminningum Elísabetar

Opnar dyr að bernskuminningum Elísabetar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Guðrún mjög ósátt eftir tíðindi dagsins
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Una Stef fékk tilboð um vel greitt gigg frá erlendu fyrirtæki og neitaði strax – „Hvers virði er röddin ykkar?“

Una Stef fékk tilboð um vel greitt gigg frá erlendu fyrirtæki og neitaði strax – „Hvers virði er röddin ykkar?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kalon nýtt vörumerki fyrir heilsu- og íþróttasvið Icepharma 
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Framkvæmdastjóri N1 svarar Degi: „Umræða um olíuverð þarf að byggja á gögnum og staðreyndum“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Einar tekur við af Birni sem ritstjóri DV – Ari ráðinn aðstoðarritstjóri

Einar tekur við af Birni sem ritstjóri DV – Ari ráðinn aðstoðarritstjóri
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Haukur lýsir áhyggjum sínum: „Enginn einn atburður myndi kosta þjóðina meira“

Haukur lýsir áhyggjum sínum: „Enginn einn atburður myndi kosta þjóðina meira“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Gunnar Smári útskrifaður af sjúkrahúsi: „Líkast því að vera vakandi í eigin útför”
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun