Bíræfnir dósaþjófar í Eyjum bættu fyrir brot sín – Hlutu þrátt fyrir það dóm

Karlmenn sem ítrekað stálu ótilgreindu magni af endurvinnanlegum drykkjarumbúðum úr söfnunargámi ÍBV-Íþróttafélags í Vestmannaeyjum hlutu dóm fyrir þjófnaðinn í gær. Annar karlmaðurinn hlaut 90 daga skilorðsbundinn dóm og hinn 30 daga skilorðsbundinn dóm.
Engan sakarkostnað leiddi af málinu og höfðu mennirnir gert upp við ÍBV samkvæmt kröfu félagsins áður en dómur féll.
Mennirnir voru ákærðir fyrir þjófnað og peningaþvætti. Í dómnum er rakið að annar maðurinn hafði ítrekað, að minnsta kosti fjórtán sinnum á tímabilinu frá 8. ágúst 2023 til 16. nóvember 2023 aflað sér ávinnings allt að fjárhæð 1.014.420 krónur með því að skila inn endurvinnanlegum drykkjarumbúðum til Endurvinnslunnar hf. sem ákærði stal úr söfnunargámi ÍBV-Íþróttafélags. Námu upphæðirnar frá 22.120 kr. til 164.180 kr.
Hinn maðurinn hafði að minnsta kosti tvisvar sinnum á tímabilinu frá 21. september 2023 og til 18. október 2023, aflað sér ávinnings allt að fjárhæð 45.320 krónur með því að skila inn endurvinnanlegum drykkjarumbúðum til Endurvinnslunnar hf. sem ákærði stal úr söfnunargámi ÍBV-Íþróttafélags.
ÍBV gerði einkaréttarkröfu að fjárhæð 1.500.000 kr. Auk þess að krefjast þess að mennirnir greiddu allan kostnað vegna innheimtu kröfunnar, 255.000 kr. auk vsk.
Mennirnir tveir mættu fyrir dóm 12 febrúar, óskuðu ekki eftir verjanda og játuðu brot sín skýlaust. Áður en dómur féll, eða þann 24. febrúar, höfðu mennirnir gert fullnaðarskil á einkaréttarkröfu ÍBV og því var krafan afturkölluð.
Taldi dómari því eins og áður sagði refsingu mannanna hæfilega með 90 og 30 daga fangelsi skilorðsbundið til tveggja ára.