fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Knútur frá deCODE til Syndis

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 3. mars 2026 11:48

Knútur Otterstedt hefur verið ráðinn til Syndis. Mynd: Bent Marinósson.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Netöryggisfyrirtækið Syndis hefur ráðið Knút Otterstedt sem ráðgjafa í upplýsingaöryggi hjá fyrirtækinu.

Helstu verkefni Knúts hjá Syndis munu snúa að almennri ráðgjöf í upplýsingaöryggi til fyrirtækja. Knútur hefur mikla reynslu af netöryggismálum en hann var öryggisstjóri hjá deCODE síðustu 13 ár.

„Það er spennandi og koma til Syndis eftir góðan og árangursríkan tíma hjá deCODE þar sem ég vann við að byggja upp mjög hátt öryggisstig hjá fyrirtækinu. deCODE er með stærsta tölvuumhverfi á Íslandi og hýsir gríðarlega viðkvæm gögn, svo öryggi var ávallt í forgrunni. Ég hef starfað með Syndis sem viðskiptavinur í rúman áratug og fylgst með ótrúlegum vexti þeirra frá sprotafyrirtæki yfir í það öfluga fyrirtæki sem það er í dag. Því er einstaklega spennandi og ánægjulegt að taka næsta skref og mæta hinum megin við borðið þar sem ég get nýtt þekkingu mína til þess að aðstoðað önnur fyrirtæki við að hækka öryggistig sitt,“  segir Knútur. Hann er með MSc í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands.

„Ráðning Knúts er skýrt skref í þá átt að styrkja stöðu Syndis enn frekar í fararbroddi netöryggis. Við höfum sett okkur það markmið að byggja upp sterkasta teymi landsins þar sem færasta fólk á sínu sviði vinnur saman að því að verja mikilvægustu innviði og fyrirtæki. Reynslan sem hann kemur með úr krefjandi og alþjóðlegu umhverfi fellur fullkomlega að þeirri sýn,“  segir Anton Már Egilsson, forstjóri Syndis.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Knútur frá deCODE til Syndis
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Foreldrar Sólons stefna Icelandair – Telja ummæli félagsins ærumeiðandi
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Kona föst í víti frelsissviptinga, nauðgana og misþyrminga
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Sýklalyfjaónæm salmonella fannst í fæðubótarefni
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hökkuðu sig inn í umferðarmyndavélar og kortlögðu ferðir Khameini mánuðum saman
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segir rant Útvarp Sögu ævintýralegt – „Á þetta fólk ekki heima á viðeigandi stofnun?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Magnea kallar eftir aðgerðum: Foreldrar sitja eftir með sárt ennið í ósanngjörnu kapphlaupi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“

Mest lesið

10 tómustu Ameríkuvélar Icelandair – Hætt að fljúga til Detroit
Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“
„Þeir tóku þátt í að verja biskupinn alveg fram í rauðan dauðann og mér finnst bara að þeir mættu allir sem einn skammast sín“

Nýlegt

Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Íslandsvinur höfðar mál gegn bæ í örvæntingarfullri tilraun til að bjarga mannorðinu
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Segir rant Útvarp Sögu ævintýralegt – „Á þetta fólk ekki heima á viðeigandi stofnun?“
Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal heldur toppsætinu allt til loka – Högg fyrir Chelsea
„Ég held að það sé líka bara gott fyrir sálina að tala um þetta“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Gunnar segir sameiningu sveitarfélaga geta lagað vanda Bítlakynslóðarinnar – „Margfalt öflugri eining“

Gunnar segir sameiningu sveitarfélaga geta lagað vanda Bítlakynslóðarinnar – „Margfalt öflugri eining“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Hótaði öðrum lífláti og stjórnaði hjólabát undir áhrifum – „Ég mun birtast einn daginn og brjóta hvert bein í andlitinu á þér fyrir framan börnin þín“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Vilja son Trump í fremstu víglínu – Fjórir bandarískir hermenn fallnir
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Hrottafengin nauðgun á Akureyri fer loksins fyrir dóm

Hrottafengin nauðgun á Akureyri fer loksins fyrir dóm
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Heitt í kolunum á Litla Hrauni – Kristleifur sló samfanga sinn í gólfið

Heitt í kolunum á Litla Hrauni – Kristleifur sló samfanga sinn í gólfið
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Hótaði lögreglumanni í Vestmannaeyjum ítrekað lífláti

Hótaði lögreglumanni í Vestmannaeyjum ítrekað lífláti
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Sauð upp úr í Torfufelli – Ákærður fyrir stórhættulega árás með hafnaboltakylfu
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
„Þeir tóku þátt í að verja biskupinn alveg fram í rauðan dauðann og mér finnst bara að þeir mættu allir sem einn skammast sín“
Fréttir
Í gær

Sagði fyrrum sambýliskonuna hafa kært sig fyrir heimilisofbeldi til að hefna sín fyrir sambandsslitin

Sagði fyrrum sambýliskonuna hafa kært sig fyrir heimilisofbeldi til að hefna sín fyrir sambandsslitin
Fréttir
Í gær

Sérfræðingur hefur áhyggjur af innrásinni í Íran – „Útilokað að knýja fram stjórnarskipti með loftárásum“

Sérfræðingur hefur áhyggjur af innrásinni í Íran – „Útilokað að knýja fram stjórnarskipti með loftárásum“
Fréttir
Í gær
Margir minnast Davíðs – „Hann markaði djúp spor í íslenskt samfélag“
Fréttir
Í gær
Eigendur þriggja húsa lögðu borgina sem fór ekki eftir ákvæðum laga
Fréttir
Í gær

Guðrún: „Þung og sorgleg tíðindi“

Guðrún: „Þung og sorgleg tíðindi“
Fréttir
Í gær
Davíð Oddsson er látinn
Fréttir
Í gær
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Árásin á Íran sé ólögleg og hafi slæm áhrif – „Hver er þá hin yfirvofandi hætta?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“

Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Árásir halda áfram eftir sögulegan dauðdaga – Blendnar tilfinningar írönsku þjóðarinnar og mikil óvissa framundan

Árásir halda áfram eftir sögulegan dauðdaga – Blendnar tilfinningar írönsku þjóðarinnar og mikil óvissa framundan
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Riðlaðist á dádýrshræi í vegkanti – Gæti átt fimm ára fangelsi yfir höfði sér
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“

Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Trump lýsir yfir stríði gegn Íran

Trump lýsir yfir stríði gegn Íran
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Slapp með skrekkinn – Reiddist verulega eftir að aðdáun hans á „saurlífissíðum“ var afhjúpuð

Slapp með skrekkinn – Reiddist verulega eftir að aðdáun hans á „saurlífissíðum“ var afhjúpuð
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Fastus afhenti Brunavörnum Rangársýslu nýjan dælubíl