Knútur frá deCODE til Syndis

Netöryggisfyrirtækið Syndis hefur ráðið Knút Otterstedt sem ráðgjafa í upplýsingaöryggi hjá fyrirtækinu.
Helstu verkefni Knúts hjá Syndis munu snúa að almennri ráðgjöf í upplýsingaöryggi til fyrirtækja. Knútur hefur mikla reynslu af netöryggismálum en hann var öryggisstjóri hjá deCODE síðustu 13 ár.
„Það er spennandi og koma til Syndis eftir góðan og árangursríkan tíma hjá deCODE þar sem ég vann við að byggja upp mjög hátt öryggisstig hjá fyrirtækinu. deCODE er með stærsta tölvuumhverfi á Íslandi og hýsir gríðarlega viðkvæm gögn, svo öryggi var ávallt í forgrunni. Ég hef starfað með Syndis sem viðskiptavinur í rúman áratug og fylgst með ótrúlegum vexti þeirra frá sprotafyrirtæki yfir í það öfluga fyrirtæki sem það er í dag. Því er einstaklega spennandi og ánægjulegt að taka næsta skref og mæta hinum megin við borðið þar sem ég get nýtt þekkingu mína til þess að aðstoðað önnur fyrirtæki við að hækka öryggistig sitt,“ segir Knútur. Hann er með MSc í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands.
„Ráðning Knúts er skýrt skref í þá átt að styrkja stöðu Syndis enn frekar í fararbroddi netöryggis. Við höfum sett okkur það markmið að byggja upp sterkasta teymi landsins þar sem færasta fólk á sínu sviði vinnur saman að því að verja mikilvægustu innviði og fyrirtæki. Reynslan sem hann kemur með úr krefjandi og alþjóðlegu umhverfi fellur fullkomlega að þeirri sýn,“ segir Anton Már Egilsson, forstjóri Syndis.