Fimmtudagur 19.febrúar 2026

Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 16:19

Landsréttur dæmdi í dag Sigurjón Ólafsson í níu ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn þroskaskertri konu og syni hennar, sem hann lét horfa á kynlífsathafnir þeirra. Sigurjón nauðgaði konu ítrekað og var í samskiptum við aðra karlmenn sem einnig nauðguðu konunni.

Sigurjón var yfirmaður konunnar þegar hann starfaði sem verslunarstjóri í stórri verslun á höfuðborgarsvæðinu.

Vísir greindi fyrstur frá dómnum sem féll kl. 15 í dag. Dómurinn hefur ekki verið birtur á vef dómstólsins.

Með dómnum þyngir Landsréttur dóm héraðsdóms Reykjavíkur frá því í janúar í fyrra. Með honum var Sigurjón dæmdur í átta ára fangelsi. Sigurjón áfrýjaði sjálfur dómi héraðsdóms.

Sjá einnig: Sigurjón dæmdur í átta ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn þroskaskertri konu og syni hennar

Brotin voru framin reglulega og stóðu yfir  á árunum 2016 til 2020. Segir í ákæru að Sigurjón hafi notfært sér að konan gat ekki spornað við verknaðinum sökum andlegrar fötlunar og hafi hann beitt hana ólögmætri nauðung með því að nýta sér yfirburði sína og aðstöðumun gagnvart henni, sem og traust henanr til hans vegna stöðu hans gagnvart henni, meðal annars sem yfirmanns hennar. Sigurjón var einnig sakfelldur fyrir að hafa látið konuna hafa samræði við aðra karlmenn.

Sigurjón var jafnframt sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn syni konunnar með því að láta hann vera viðstaddan á meðan hann hafði mök við móður drengsins. Brotið gegn syninum lýtur annars vegar að því að hann stríðir einnig við andlega fötlun en hins vegar vegna þess að hluta brotatímans var hann undir lögaldri og er því líka um barnaverndarlagabrot að ræða.

