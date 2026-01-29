Sesselía leiðir nýtt svið hjá Högum

Hagar hafa ráðið Sesselíu Birgisdóttur til að leiða nýtt svið innan samstæðunnar, viðskiptavild, upplifun og miðlun. Með stofnun sviðsins er stigið mikilvægt skref í áframhaldandi þróun Haga með aukinni áherslu á upplifun viðskiptavina, nýjar tekjuleiðir og markvissa miðlun.
Undir hið nýstofnaða svið fellur annars vegar vildarkerfið Takk og hins vegar rekstrareiningin Hagar Miðlar. Takk er nýtt vildarkerfi verslana Haga sem býður viðskiptavinum meðal annars upp á betri kjör, áhugaverð fríðindi og nýja þjónustu. Hagar Miðlar hafa það hlutverk að nýta fjölbreytta innviði samstæðunnar til að miðla auglýsingum, upplýsingum og fjölbreyttu efni frá þriðja aðila, bæði í verslunum og á stafrænum miðlum. Kemur þetta fram í tilkynningu.
Sesselía hefur víðtæka reynslu, hérlendis og erlendis, af rekstri og uppbyggingu nýrra tekjueininga innan fyrirtækja, auk þess að hafa leitt þjónustu-, sölu- og markaðsmál hjá fjölda íslenskra fyrirtækja. Hún starfaði hjá Högum á árunum 2021–2023 sem forstöðumaður nýsköpunar- og markaðsmála, þar sem hún leiddi ýmis umbreytingarverkefni fyrir Haga og verslanir félagsins. Síðast starfaði Sesselía sem framkvæmdastjóri Vodafone fjarskipta hjá Sýn.
„Það er virkilega ánægjulegt að koma aftur til starfa hjá Högum og taka þátt í spennandi vaxtarvegferð félagsins til næstu ára. Það eru afar spennandi verkefni framundan sem hafa það að markmiði að mæta síbreytilegum þörfum viðskiptavina og bæta upplifun með nýtingu á tækni, eitthvað sem ég hef alltaf brunnið fyrir. Á sama tíma er frábært að taka þátt í að byggja upp nýja tekjustrauma í gegnum Haga Miðla,“ segir Sesselía Birgisdóttir.
„Með stofnun sviðs viðskiptavildar, upplifunar og miðlunar erum við að stíga spennandi skref fyrir Haga, annars vegar tengt því að efla enn frekar þjónustu við viðskiptavini og hins vegar til þess að byggja nýja tekjustrauma. Sesselía þekkir starfsemi Haga vel, hefur mikla reynslu af uppbyggingu nýs rekstrar og ástríðu fyrir því að byggja upp framúrskarandi þjónustustarfsemi. Ég veit að reynsla Sesselíu mun nýtast mjög vel í þeim verkefnum sem eru framundan hjá okkur og það er virkilega ánægjulegt að fá hana aftur í Haga teymið,“ segir Finnur Oddsson, forstjóri Haga