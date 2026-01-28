fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 14:20

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Maður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir líkamsárás og barnaverndarbrot vegna atvika á þáverandi heimili ákærða í Reykjanesbæ, á gamlársdag árið 2023.

Ákærði er sakaður um að hafa þá tekið hálstak á syni sínum með báðum höndum og þrýst honum upp við borð. Voru afleiðingar árásarinnar þær að sonurinn, sem þá var 16 ára, hlaut yfirborðskennda áverka á hálsi, þ.e. roða og húðbólgu hægra megin á hálsi, ásamt verki í kvið.

Fyrir hönd sonarins er gerð einkaréttarkrafa í málinu um miskabætur að fjárhæð 1,5 milljónir króna.

Ekki hefur tekist að birta ákærða ákæru í málinu og var hún birt í Lögbirtingablaðinu í dag, þar sem ákærða er jafnframt birt fyrirkall.

Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 10. mars næstkomandi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn
Fréttir
Fyrir 22 mínútum
Bráðalæknir ráðleggur Íslendingum að djamma með hjálm – „Öl er böl“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þrír nýir forstöðumenn hjá Póstinum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Gera ekki athugasemd við vinnubrögð lögreglu vegna ólöglegrar aflífunar
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fræðimenn gagnrýna fréttaflutning Moggans um Byrjendalæsi – „Sannleikurinn vill einnig oft verða illa úti“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ómar Bragi fengið nóg: „Ömurlegt að heyra í fullorðnu fólki tala svona“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
RÚV hafi ekki átt frumkvæði að því að taka Húsó úr birtingu – Vísi frá sér ábyrgð þrátt fyrir eignarhlut og 95 milljóna framlag
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup

Mest lesið

Mikil reiði í Hafnarfirði eftir tíðindi gærdagsins og leikmenn sagðir í áfalli – „Skammast mín“
Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Sextugir menn í vanda eftir að leitað var í Peugeot-bíl þeirra
Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns

Nýlegt

Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Framtíð Sterling gæti ráðist á næstu sólarhringum – Munu hugsanlega borga hann út
RÚV hafi ekki átt frumkvæði að því að taka Húsó úr birtingu – Vísi frá sér ábyrgð þrátt fyrir eignarhlut og 95 milljóna framlag
Landsliðskonan skrifaði undir í Flórens
Ákæran gegn Helga Bjarti: Sakaður um húsbrot, nauðgun, kynferðisbrot gegn barni og vændiskaup
Hinn stæðilegi Traore söðlar um innan London
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“

Alfreð var ekki skemmt: „Svo opna ég og þá eru bara fimm lögreglumenn fyrir utan“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Lögregla hafði afskipti af „trylltum“ manni
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Sextugir menn í vanda eftir að leitað var í Peugeot-bíl þeirra

Sextugir menn í vanda eftir að leitað var í Peugeot-bíl þeirra
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um

Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
„Er þetta leiðin til að ná stöðugleika í íslensku samfélagi?“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna

Lífeyrissjóður verzlunarmanna og Birta lífeyrissjóður íhuga samruna
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Borgarfulltrúi ætlar að segja skilið við Pírata – „Hugur og hjarta leita annað“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Brotlending gegn Sviss á EM
Fréttir
Í gær

Gervigreindin er komin í prentarana

Gervigreindin er komin í prentarana
Fréttir
Í gær

Lýsa yfir áhyggjum af framtíð starfsfólks Strætó – „Standi frammi fyrir verulegri óvissu“

Lýsa yfir áhyggjum af framtíð starfsfólks Strætó – „Standi frammi fyrir verulegri óvissu“
Fréttir
Í gær
Heiða Björg þiggur sætið
Fréttir
Í gær
Verður kosninganóttinni slaufað? Mjög skiptar skoðanir meðal fólks
Fréttir
Í gær

Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt

Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Fréttir
Í gær
Vara við frumvarpi Loga – Muni veikja stöðu íslenskunnar
Fréttir
Í gær
Kallar eftir sanngirni í umræðunni um veikindakostnað hins opinbera – „Flóknari en oft er haldið fram“
Fréttir
Í gær
Siggi ráðinn vöruþróunarstjóri Varist
Fréttir
Í gær

Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu

Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Í gær

Þetta segir einn þekktasti verkalýðsforingi landsins um ráðninguna á Bjarna

Þetta segir einn þekktasti verkalýðsforingi landsins um ráðninguna á Bjarna
Fréttir
Í gær
Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf
Fréttir
Í gær

„Heimurinn er að breytast og við þurfum að breytast með“

„Heimurinn er að breytast og við þurfum að breytast með“
Fréttir
Í gær
Stefán segir auglýsingamagnið svipað og í fyrri stórmótum
Fréttir
Í gær
Eyjamenn ósáttir og sjá fram á skerta þjónustu
Fréttir
Í gær

„Maður á að tækla raunveruleikann edrú“

„Maður á að tækla raunveruleikann edrú“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút

Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Nýr vefur bætir upplýsingar um úrgangsmagn og flokkun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stefán Einar um „landskjálftann mikla“ um helgina – „Annað eins hefur ekki sést í háa herrans tíð“