Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn

Maður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir líkamsárás og barnaverndarbrot vegna atvika á þáverandi heimili ákærða í Reykjanesbæ, á gamlársdag árið 2023.
Ákærði er sakaður um að hafa þá tekið hálstak á syni sínum með báðum höndum og þrýst honum upp við borð. Voru afleiðingar árásarinnar þær að sonurinn, sem þá var 16 ára, hlaut yfirborðskennda áverka á hálsi, þ.e. roða og húðbólgu hægra megin á hálsi, ásamt verki í kvið.
Fyrir hönd sonarins er gerð einkaréttarkrafa í málinu um miskabætur að fjárhæð 1,5 milljónir króna.
Ekki hefur tekist að birta ákærða ákæru í málinu og var hún birt í Lögbirtingablaðinu í dag, þar sem ákærða er jafnframt birt fyrirkall.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 10. mars næstkomandi.