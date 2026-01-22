fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Maður á sjötugsaldri misþyrmdi 12 ára dreng

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 17:06

Mynd: DV/Maggi gnúsari

Karlmaður á sjötugsaldri hefur verið ákærður fyrir líkamsárás og brot gegn barnaverndarlögum vegna ofbeldis gegn 12 ára dreng.

Mbl.is greindi frá þessu.

Manninum er gefið að sök að hafa í febrúar árið 2023 veist að drengnum skammt frá heimili mannsins, elt hann uppi, fellt hann í jörðina, haldið honum föstum og dregið hann heim til sín. Þar hafi hann læst drenginn inni uns nágranni kom og færði drenginn út af heimilinu.

Drengurinn hlaut margvíslega áverka í árásinni. Foreldrar hans krefjast tveggja milljóna króna í miskabætur.

Málið er rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

 

