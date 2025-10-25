fbpx
Laugardagur 25.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum

Jakob Snævar Ólafsson
Laugardaginn 25. október 2025 12:00

Lögreglustöðin á Akureyri. Mynd: Pjetur Sigurðsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Mál sem varðaði meint heimilisofbeldi fyrndist á meðan það var til rannsóknar hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Kvartað var yfir framgöngu embættisins í málinu til nefndar um eftirlit um lögreglu árið 2022 en svör lögreglunnar á Norðurlandi eystra bárust ekki til nefndarinnar fyrr en þremur árum síðar. Embættið neitaði að upplýsa nefndina um ástæður þess að svona fór en nefndin segir ástæðu til þess að lögreglan á Norðurlandi Eystra fari yfir hvers vegna málið dróst svo lengi á meðan það var til rannsóknar að það fyrndist. Einnig telur nefndin rétt að vekja athygli ríkissaksóknara á málinu.

Nefndin tók ákvörðun í málinu í ágúst síðastliðnum en ákvörðunin var ekki birt opinberlega fyrr en í liðinni viku.

Fram kemur að nefndinni hafi borist erindi frá lögmanni meints brotaþola, sem er kona, dagsettu í maí 2022. Í erindinu hafi verið gerðar athugasemdir við skort á svörum embættis lögreglustjórans á Norðurlandi eystra um stöðu mála sem til rannsóknar voru hjá embættinu vegna alvarlegs heimilsofbeldis sem konan hefði orðið fyrir og athugasemdir við langan málsmeðferðartíma embættisins. Fram kom að saksóknarafulltrúi embættisins hafi upplýst konuna um að ákæra yrði vonandi gefin út í september 2020 sem ekki hafi verið gert. Ítrekað hafi verið leitað eftir svörum og viðbrögðum frá embættinu vegna stöðu málanna en engin svör borist.

Þrjú ár

Nefnd um eftirlit með lögreglu segist hafa í kjölfarið óskað eftir frekari upplýsingum frá embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra með bréfi dagsettu 27. júní 2022. Þrátt fyrir ítrekanir af hálfu nefndarinnar hafi erindinu ekki verið svarað fyrr 24. júní 2025. Þremur árum síðar.

Þá segist nefndin hafa fengið afrit af tilkynningu um niðurfellingu málsins sem dagsett hafi verið 7. desember 2021 en engar frekari upplýsingar hafi borist um aðra þætti kvörtunar konunnar.

Í svari lögreglustjórans á Norðurlandi eystra til nefndarinnar kom fram að tilkynning um niðurfellingu málsins hafi verið send í samræmi við þágildandi fyrirmæli ríkissaksóknara um tilkynningar til brotaþola í sakamálum. Bréfin hafi verið póstlögð með hefðbundnum hætti, þ.e. ekki sem ábyrgðarbréf, og því hvorki rekjanleg né hafi þurft að kvitta fyrir móttöku þeirra. Ekki sé hægt að segja til um skýringar á því hvers vegna bréf með tilkynningunni hafi ekki borist konunni. Réttargæslumaður hennar hafi óskað eftir upplýsingum um stöðu málsins í ágúst 2022 og verið þá sent afrit af niðurfellingarbréfinu.

Engin útskýring

Málið fyrndist á meðan það var til meðferðar hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra en í svarinu til nefndar um eftirlit um lögreglu hafnaði embættið því að veita upplýsingar um ástæður þess að málsmeðferðin dróst svo á langinn að svona fór. Vísaði embættið þar til valdheimilda nefndarinnar.

Vill þó nefndin meina að um sé að ræða mál sem heyri undir hennar valdsvið. Undir það falli hvernig tilteknir þættir lögreglustarfsins séu framkvæmdir eða ef lögregla láti hjá líða að sinna lögmætu hlutverki sínu. Um sé að ræða kvörtun sem lúti að starfsaðferðum starfsmanna embættis lögreglustjórans á Norðurlandi eystra við rannsókn sakamála. Slíkt heyri undir valdsvið nefndarinnar.

Nefndin segist hafa farið  yfir erindið og þau gögn sem borist hafi frá embættinu. Skýrslutaka vegna málsins hafi farið fram í desember 2018 en það verið fellt niður í desember 2021 a.m.k. að hluta á þeirri forsendu að sök í málinu væri fyrnd. Ekki sé í erindi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra til nefndarinnar að finna útskýringu á þessum langa málsmeðferðartíma sem málið tók en meint brot virðist hafa fyrnst á meðan málið hafi verið þá til meðferðar hjá lögreglu.

Fara yfir

Nefndin segir einnig að óheppilegt sé að tilkynning um niðurfellingu málsins hafi ekki borist konunni en tilkynningin hafi þó verið send í samræmi við gildandi reglur þess tíma. Nefndin telur að með hliðsjón af því hvernig málsatvikum hafi verið lýst í kvörtuninni og þeim gögnum sem hún hafi hundir höndum, séu ekki uppi atvik þar sem tilefni sé til að meta hvort um mögulega refsiverða háttsemi starfsmanna lögreglu hafi verið að ræða. Hins vegar séu atvik málsins með þeim hætti að nefndin telji ástæðu til þess að lögreglan á Norðurlandi eystra fari yfir hvers vegna svo mikill dráttur hafi orðið á meðferð málsins, sérstaklega í ljósi þess að sök í málinu virðist hafa fyrnst á meðan á málsmeðferðinni stóð. Sé slíkt sérstakt áhyggjuefni þar sem málið hafi snúist um grun um heimilisofbeldi.

Nefndin lauk málinu með því að senda það til þóknanlegrar meðferðar hjá embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra en taldi um leið rétt að vekja athygli ríkissaksóknara á málinu.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 44 mínútum
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Auðug kona keyrði niður mann á fyrsta stefnumóti – Kenndi rándýrum hælaskónum um
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Ung kona stefnir meintum barnsföður sínum fyrir Héraðsdóm Reykjaness
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Aðgerðasinni truflaði kokteilboð dómsmálaráðherra
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Engin þjóðarvá vegna bilunarinnar í Norðuráli – „Vælið er nánast eins og ósjálfrátt viðbragð við umhverfinu“

Mest lesið

Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Ung kona stefnir meintum barnsföður sínum fyrir Héraðsdóm Reykjaness
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Eiður Smári líkir þessu við að ganga í gegnum skilnað – „Hver sagði hvað og hvernig, hver er ástæðan?“

Nýlegt

Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Lögmaður segir fólk spá lítið í þetta við upphaf sambúðar: „Getur skipt sköpum að gengið sé rétt frá þessum hlutum“
Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi
Eiður Smári líkir þessu við að ganga í gegnum skilnað – „Hver sagði hvað og hvernig, hver er ástæðan?“
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Auðug kona keyrði niður mann á fyrsta stefnumóti – Kenndi rándýrum hælaskónum um
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
Fær að æfa hjá Lampard á meðan hann leitar sér að nýjum vinnuveitanda
Slot tjáir sig um Isak
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Mætti með barn í tíma í Háskólann á Akureyri og missti stóran hluta af lokaeinkunn – „Viðmótið var hreinlega ömurlegt“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“

Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Lögmaður segir fólk spá lítið í þetta við upphaf sambúðar: „Getur skipt sköpum að gengið sé rétt frá þessum hlutum“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Guðmundur Andri rifjar upp hjartnæma sögu af mömmu sinni: „Munum það strákar. Þetta er dagur kvennanna sem við elskum“
Fréttir
Í gær

Fokkmerki bílstjóra setti af stað atburðarás sem endaði með stórskemmdum lögreglubíl

Fokkmerki bílstjóra setti af stað atburðarás sem endaði með stórskemmdum lögreglubíl
Fréttir
Í gær

Óttast að Abdallah reyni að komast frá Íslandi eftir að hafa verið dæmdur fyrir nauðgun gegn ósjálfbjarga stúlku

Óttast að Abdallah reyni að komast frá Íslandi eftir að hafa verið dæmdur fyrir nauðgun gegn ósjálfbjarga stúlku
Fréttir
Í gær
„Ég bið Íslenska ríkið og góða fólkið á Íslandi afsökunar vegna skammarlegrar hegðunar borgarstjóra okkar“
Fréttir
Í gær

Elín segir að þöggun og hroki hafi mætt sér frá Ölmu Möller og félögum: „Þetta var sárt, niðurlægjandi og í raun sorglegt“

Elín segir að þöggun og hroki hafi mætt sér frá Ölmu Möller og félögum: „Þetta var sárt, niðurlægjandi og í raun sorglegt“
Fréttir
Í gær
13% telja að það halli á karla þegar kemur að jafnrétti í íslensku samfélagi
Fréttir
Í gær
Trump sármóðgaður og slítur öllum viðræðum við Kanada
Fréttir
Í gær

Lögregla varar fólk við: „Við viljum biðja alla um að vera vel á verði næstu daga“

Lögregla varar fólk við: „Við viljum biðja alla um að vera vel á verði næstu daga“
Fréttir
Í gær

Landsréttur dæmir litháískan stjórnmálamann til skilorðsbundinnar fangelsisvistar – Í slagtogi við þekktan síbrotamann

Landsréttur dæmir litháískan stjórnmálamann til skilorðsbundinnar fangelsisvistar – Í slagtogi við þekktan síbrotamann
Fréttir
Í gær
María Sigrún ósátt við ummæli Dags: „Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér“
Fréttir
Í gær
Vínelskur og auralaus þjófur fór ítrekað út að borða
Fréttir
Í gær

Síbrotamaður dæmdur fyrir að stela lyfjum og seðlum úr apóteki

Síbrotamaður dæmdur fyrir að stela lyfjum og seðlum úr apóteki
Fréttir
Í gær
Fjaðrafok út af heimsókn Kristins til Norður-Kóreu: „Þetta er nú meiri dellan“
Fréttir
Í gær
Steingrímur áhyggjufullur og talar um arfavitlausar aðgerðir – „Ef stjórnvöld vilja ekki hlusta á okkur þá er það þeirra val“
Fréttir
Í gær
Enn einn snúningurinn í húsnæðismálum Félags eldri borgara í Hafnarfirði – Ætla ekki að gefa Flatahraunið eftir
Fréttir
Í gær

Gagnrýnir Kristrúnu fyrir skýrslu sem Katrín pantaði

Gagnrýnir Kristrúnu fyrir skýrslu sem Katrín pantaði
Fréttir
Í gær

HMS hefur greint hvers vegna nýjar íbúðir seljast illa – „Þær eru dýrar“

HMS hefur greint hvers vegna nýjar íbúðir seljast illa – „Þær eru dýrar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eva Sóley: „Þegar einstaklingur fær stimpilinn „glæpamaður“ er erfitt að losna við hann“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

SVEIT segir vinnubrögð sýslumanns óásættanleg og skaðleg

SVEIT segir vinnubrögð sýslumanns óásættanleg og skaðleg
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Fáránleg umræða í veruleika þar sem börn eru einum smelli frá grófu klámi“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Halla forseti tekur sér frí á morgun
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fá aðeins að sjá tvo tölvupósta um meintar ógnir og áreitni Rússa í garð starfsfólks sendiráðs Íslands í Moskvu

Fá aðeins að sjá tvo tölvupósta um meintar ógnir og áreitni Rússa í garð starfsfólks sendiráðs Íslands í Moskvu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segja marga tugi ljósastaura í miðborginni óvirka og þarfnast viðgerðar

Segja marga tugi ljósastaura í miðborginni óvirka og þarfnast viðgerðar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Safnað fyrir foreldra Axels sem leita réttlætis fyrir son sinn – „Hafið gefur og hafið tekur…Dómskerfið gefur og dómskerfið tekur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eva Margrét opnar sig um dónaskapinn og baktalið síðan hún var kjörin í sveitarstjórn – „Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022“