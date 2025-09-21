Umdeildar mávavarnaraðgerðir í Suðurnesjabæ – Vængbrotna og drepast – „Óþarfi að slasa dýrið!“

Umræða um bönd sem sett eru upp við fiskikör til varnar mávi hafa valdið heitum umræðum í Suðurnesjabæ. Fuglarnir slasast og jafn vel drepast vegna bandanna.
„Það hlaupa hér vængbrotnir mávar út um Allt í Suðurnesjabæ,“ segir upphafsmaður umræðunnar á íbúagrúbbu sveitarfélagsins á Facebook.
Ástæðan fyrir þessu séu bönd sem sett séu upp til varnar mávinum.
„Ég hef tekið eftir því að mávurinn flækjast í böndin! sem fiskhúsin þræða fyrir ofan fiskikörin. Svo mávurinn fari ekki í fiskinn,“ segir hann.
Segir hann að það sé mjög einfalt að komast hjá þessu. Það er með því að setja tómt kar ofan á fullu fiskikörin og með því sleppa því að slasa fuglinn.
„Ég veit að flestir eru ekki máva aðdáendur! en það er óþarfi að slasa dýrið!“ segir hann.
Fleiri taka undir með honum og benda á að mávarnir slasist ekki aðeins út af þessum línum heldur drepist líka.
„Dauðir mávar líka allt þarna í kringum fiskvinnslurnar oft sem eru með þessar línur,“ segir einn. „finnst rosa spes að þetta sé leyfilegt , hvar er dýravernd…skil að það þurfi að losna við þá en er ekki hægt að gera það á mannúðlegan hátt..ekki með dýraníð.“
Ein kona tekur einnig undir með upphafsmanni umræðunnar.
„Við eigum að hugsa um dýrin í kringum okkur, fæ illt í hjartað þegar ég sé vængbrotna máva útum allt. Búin að sjá tvo fyrir ekki svo löngu síðan,“ segir hún.
Ein kona segir að það eigi beinlínis að kæra þá sem setja upp þessar línur. Þá bendir einn maður á að mávar geri sitt gagn í þéttbýlinu.
„Þó þessir fuglar taki sinn toll af lífi þá hirða þeir upp ruslið sem við mannfólkið skiljum eftir á götunni á meðan það er mögulega ætti að einhverju marki,“ segir hann.
Ekki eru þó allir sem hafa fyllast samúð við það að heyra af vængbrotnum og dauðum mávum. Þvert á móti meira að segja.
„Skjóta þá bara,“ segir ein kona. „Allt í lagi að leifa 1/80 að lifa. Bara komið ALLT OF MIKIÐ AF ÞESSUM VIÐBJÓÐI. Ég er búin að sjá þá éta svo mikið af ungum síðustu sumrin að það mætti útrýma þessum viðbjóði mín vegna. Hvaða líf skapa þeir annað en meira líf sem eyðileggur annað líf?“
Annar segir að það ætti að stinga á eggin hjá þeim til að þau klekist ekki.
„Það ætti að senda alla skóla krakka á vorin upp á heiði til að stinga á eggin, næstu 3-5 árin,“ segir hann.