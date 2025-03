Skarphéðinn nýr framkvæmdastjóri Sagafilm

Skarphéðinn Guðmundsson, fyrrum dagskrárstjóri RÚV til 12 ára, hefur verið ráðinn sem framkvæmdastjóri Sagafilm á Íslandi og mun hefja störf snemma sumars.

Skarphéðinn hefur gegnt lykilstörfum í íslenskum menningar- og afþreyingariðnaði í áratugi. Hann starfaði sem dagskrárstjóri Sjónvarps RÚV í 12 ár og áður sem dagskrárstjóri Stöðvar 2 í sex ár. Hann var menningarblaðamaður á Morgunblaðinu og leiddi þar umfjöllun um kvikmyndir, sjónvarp, tónlist og dægurmenningu, eins og segir í tilkynningu frá Sagafilm.

„Það er afar ánægjulegt að fá Skarphéðinn til liðs við okkur hjá Sagafilm. Sú áratuga reynsla sem Skarphéðinn hefur í kvikmynda og sjónvarpsiðnaðinum mun nýtast okkur vel í áframhaldandi þróun félgasins bæði innanlands sem og erlendis,“ segir Kjartan Þór Þórðarson framkvæmdastjóri Sagafilm Nordic í Svíþjóð.

„Ég hef í fyrri störfum mínum átt í náinni og afar gæfuríkri samvinnu við þetta elsta og afkastamesta framleiðslufyrirtæki landsins. Spannar það samstarf hartnær tvo áratugi og nær yfir mjög fjölbreytta flóru gæðaefnis, allt frá leiknu seríunum á borð við Vaktirnar, Stelpurnar, Pressu, Ástríði og Ráðherrann, yfir í skemmtiefni á við Idol Stjörnuleit, X-factor, Spurningabombuna, Loga í beinni og Óskalög þjóðarinnar og eins fjölbreytt heimildaefni og Out of Thin Air, Öldin hennar og Hvað höfum við gert? Í þeim störfum hef ég fengið tækifæri til að fylgjast með mjög svo spennandi þróun og breytingum á áherslum Sagafilm, frá því að vera öflugasta framleiðslufyrirtæki landsins – allt í senn á sviðið sjónvarps-, kvikmynda- heimildamynda- og auglýsingaframleiðslu, viðburðarstjórnunar og þjónustu við erlenda kvikmyndaframleiðslu – yfir í að gerast þar á ofan afar framsækið og nafntogað alþjóðlegt framleiðslufyrirtæki sem leiðir og tekur virkan þátt í framleiðslu á spennandi sjónvarpsseríum og kvikmyndum á Norðurlöndum, í Evrópu og vonandi víðar á komandi misserum.

Eftir að hafa um árabil tekið virkan og beinan þátt í íslenskri dagskrár- og kvikmyndagerð þá hefur það heillað mig sífellt meira að koma enn frekar að framleiðslunni. Því stökk ég á tækifærið þegar mér bauðst að leggja þessari framsókn Sagafilm lið í samráði við stórhuga nýja eigendur hjá Skybound Entertainment sem hafa tileinkað sér nýja og afar spennandi nálgun á þróun, framleiðslu, sölu og dreifingu á sterkum sögum og afþreyingarefni þvert á form og miðla með ansi hreint eftirtektarverðum árangri svo ekki sé fastar að orðið kveðið. Ég er afar spenntur fyrir því að að fá að leggja slíku frumkvöðlastarfi og nýsköpun lið. Um leið hlakka ég mikið til að vinna með öflugu og fádæma reynsluríku teymi Sagafilm lið við að styrkja stöðu fyrirtækisins enn frekar hér heima með vali, þróun og framleiðslu á sterkum, vönduðum og fjölbreyttum innlendum verkefnum og tækifærum sem hafa alla burði til að ná jafnt til íslenskra áhorfenda sem alþjóðlegra,“ segir Skarphéðinn.

Bandaríska afþreyingarfyrirtækið Skybound Entertainment og leikjafyrirtækið 5th Planet Games fjárfestu í Sagafilm árið 2023. Skybound er þekkt fyrir að framleiða meðal annars The Walking Dead, eina farsælustu sjónvarpsseríu allra tíma og Invincible, sem er nú ein vinsælasta þáttaröðin á Amazon Prime Video um heim allan, þar með talið á Íslandi. Á meðan sérhæfir 5th Planet Games sig í dreifingu og framleiðslu tölvuleikja.

Á næstu misserum verða frumsýnd ný verkefni sem Sagafilm og íslenskt kvikmyndagerðarfólk hafa þróað í samstarfi við norræn og evrópsk framleiðslufyrirtæki. Meðal væntanlegra verkefna eru:

• Vaka – sænsk-íslensk spennuþáttaröð, samframleiðsla Amazon MGM Studios, Unlimited Stories, Sagafilm og Skybound Entertainment fyrir Amazon Prime Video.

• Everybody Loves Horses – samframleiðsla Sagafilm og Kaiho Republic fyrir YLE og RÚV.

• Hildur – finnsk-íslensk glæpasería byggð á metsölubókum Sami Ramö um lögreglukonuna Hildi, sem gerist á Vestfjörðum. Serían er framleidd fyrir Símann og Nelonen í samvinnu við Sagafilm, Take Two Studios, IPR.VC og Cineflix Rights.

• Hrólfur – ný íslensk gamanþáttasería fyrir Símann.