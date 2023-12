Fagnar því að hulunni verði svipt af meintum vitorðsmönnum Epstein – „Það verða mjög margir stressaðir yfir jólin“

Virginia Giuffre, eitt af fórnarlömbum kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein, er afar sátt við þann úrskurð dómara í New York í Bandaríkjunum að svipta skuli hulunni af 170 einstaklingum, sem voru samstarfsmenn og grunaðir vitorðsmenn, níðingsins alræmda. Hingað til hafa einstaklingarnir, sem margir hverjir eru heimsfrægir, verið undir nafnleynd í þeim dómsmálum sem tengjast afbrotum Epstein.

„Það verða mjög margir stressaðir yfir jólin og áramótin,“ segir Guiffre í færslu á X-síðu sinni og þakkar dómara málsins, Loretta Preska, kærlega fyrir.

Finally we are hearing members of the US government senators about the need for transparency and a call to arms for accountability!! There’s going to be a lot of nervous ppl over Christmas and New Years, 170 to be exact, who’s on the naughty list? This would t be possible without… https://t.co/xVfFfQ0UMH

— Virginia Giuffre (@VRSVirginia) December 20, 2023