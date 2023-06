Har­ald­ur Þor­leifs­son, athafnamaður og Mar­grét Rut Eddu­dótt­ir eiginkona hans höfðu áform um að byggja lista­manna­set­ur á Kjal­ar­nesi. Greindi Haraldur frá áformum þeirra í færslu á Twitter í mars 2021 með myndbandi af landsvæðinu og sagði frá að þar urði meðal annars gallerí og hljóðver.. Nú er ljóst að ekki verður af verkefninu, minnsta kosti í bili.

„Ég og eig­in­kon­an mín ætluðum að byggja lista­manna­set­ur og fleira á þessu fal­lega landsvæði. Við vor­um virki­lega spennt fyr­ir því að byggja þetta svæði upp fyr­ir lista­menn. Því miður feng­um við ekki til­skil­in leyfi og mér þykir leiðin­legt að greina frá því að þessi áform hafa verið sett á hill­una um óákveðinn tíma,“ segir Har­ald­ur á Twitter.

„Við höf­um sett mikla vinnu, tíma og pen­inga í þróun verkefnisinsi, hanna bygg­ing­arn­ar og starfa með lög­fræðing­um og yf­ir­völd­um til að afla tilskilinna leyfa en ekk­ert virt­ist koma mál­inu áfram. Þetta átti að vera gleðiríkt verk­efni en eft­ir tveggja ára vinnu var verkefnið bara farið að taka frá mannii orku,“ segir Haraldur.

My wife and I were planning to build an artist residency and more on this lovely piece of land. We were so excited to build this place for artists.

Unfortunately we were not able to get the required permits so I’m sorry to say these plans have been put on hold indefinitely. https://t.co/LZLKNw8mxF

— Halli (@iamharaldur) June 16, 2023