Sunnudagur 12.apríl 2026

Þetta eru lögin sem kemur fólki á óvart að séu íslensk

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 12. apríl 2026 09:30

Finnst þér þessi lög hljóma íslensk?

Hefur þú einhvern tímann heyrt lag og svo komið þér á óvart að það sé íslenskt? Ábyggilega og þú ert ekki ein/n um það.

Fjöldamörg íslensk lög, sem sungin eru á ensku, eru af mörgum talin hljóma eins og þau séu erlend. Hvort það sé upptakan, lagasmíðin, söngurinn eða eitthvað annað skal ósagt látið. En á samfélagsmiðlinum Reddit fór nýlega fram umræða um hvaða íslensk lög hljóma eins og þau séu erlend.

Þetta eru nokkur af þeim sem eru helst nefnd:

 

Jóhann G. Jóhannsson – Don´t Try To Fool Me (1973)

Jeff Who – Barfly (2005)

KALEO – Way Down We Go (2015)

Jet Black Joe – Higher And Higher (1994)

Magnús Þór Sigmundsson – Blue Jean Queen (1976)

Herbert Guðmundsson – Can´t Walk Away (1985)

Ampop – My Delusions (2005)

Trabant – The One (2005)

Trúbrot – To Be Grateful (1972)

Dikta – Thank You (2009)

RAKEL – Our Favorite Line (2021)

Paradís – Rabbits (1976)

Bang Gang – Sleep (1998)

Júníus Meyvant – Color Decay (2016)

Pelican – Jenny Darling (1974)

Of Monsters And Men – Little Talks (2011)

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

