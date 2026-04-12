Þetta eru lögin sem kemur fólki á óvart að séu íslensk

Hefur þú einhvern tímann heyrt lag og svo komið þér á óvart að það sé íslenskt? Ábyggilega og þú ert ekki ein/n um það.
Fjöldamörg íslensk lög, sem sungin eru á ensku, eru af mörgum talin hljóma eins og þau séu erlend. Hvort það sé upptakan, lagasmíðin, söngurinn eða eitthvað annað skal ósagt látið. En á samfélagsmiðlinum Reddit fór nýlega fram umræða um hvaða íslensk lög hljóma eins og þau séu erlend.
Þetta eru nokkur af þeim sem eru helst nefnd:
Jóhann G. Jóhannsson – Don´t Try To Fool Me (1973)
Jeff Who – Barfly (2005)
KALEO – Way Down We Go (2015)
Jet Black Joe – Higher And Higher (1994)
Magnús Þór Sigmundsson – Blue Jean Queen (1976)
Herbert Guðmundsson – Can´t Walk Away (1985)
Ampop – My Delusions (2005)
Trabant – The One (2005)
Trúbrot – To Be Grateful (1972)
Dikta – Thank You (2009)
RAKEL – Our Favorite Line (2021)
Paradís – Rabbits (1976)
Bang Gang – Sleep (1998)
Júníus Meyvant – Color Decay (2016)
Pelican – Jenny Darling (1974)
Of Monsters And Men – Little Talks (2011)