Danny Rolling og morðin sem urðu kveikjan að Scream-myndunum

Föstudaginn 27. febrúar 2026

Hryllingsmyndin Scream 7 var frumsýnd hér á landi í vikunni en eins og kvikmyndaunnendur vita fjalla myndirnar um grímuklæddan morðingja, Ghostface, sem herjar á ungt fólk. Það sem færri vita er að handritshöfundur myndarinnar sótti innblástur í raunverulegt mál.

Í ágúst 1990 voru fimm háskólanemar myrtir á fjórum nóttum í borginni Gainesville í Flórída. Fórnarlömbin voru nemendur við University of Florida og Santa Fe College. Morðin voru framin á heimilum þeirra, þar sem gerandinn braust inn, beitti kynferðisofbeldi og stakk fórnarlömb sín til bana. Í nokkrum tilvikum voru líkin skilin eftir í sviðsettum stellingum.

Djúpstæður samfélagslegur ótti

Eðli málsins samkvæmt ollu morðin djúpstæðum ótta í samfélaginu og var kennsla felld niður við háskólann, dæmi voru um að nemendur sváfu í hópum og gripu til óvenjulegra öryggisráðstafana. Lögregla rannsakaði málið í þaula en þrátt fyrir umfangsmikla rannsókn leið töluverður tími þar til lögreglu tókst að varpa ljósi á sökudólginn.

Í nóvember 1990 barst lögreglu ábending um mann að nafni Danny Rolling. Við nánari skoðun kom í ljós að Danny þessi sat þá þegar í fangelsi eftir rán í borginni Ocala, skammt frá Gainesville. Hafði hann verið handtekinn nokkrum dögum eftir að fimmta fórnarlambið var myrt í ágústmánuði.

Christina Powell, Christa Hoyt, Sonja Larson, Manny Taboada og Tracy Paules voru myrt í Gainesville.

DNA-greining, sem á þessum tíma var tiltölulega ný í sakamálum, leiddi í ljós að hann hafði verið á vettvangi morðanna og þá fundust fingraförin hans einnig. Þá leiddi DNA-rannsókn einnig í ljós að hann hafði árið áður myrt þriggja manna fjölskyldu í Shreveport í Louisiana.

Rolling játaði sekt sína árið 1994 og var dæmdur til dauða fyrir fimm morð. Ekki þótti ástæða til að rétta yfir honum vegna morðanna í Shreveport. Rolling var svo tekinn af lífi árið 2006 í ríkisfangelsinu í Flórída.

Útkoman varð fyrsta Scream-myndin

Í upprifjun All That’s Interesting kemur fram að þegar morðin voru framin hafi ungur handritshöfundur, Kevin Williamson, fylgst grannt með fréttaflutningi. Hann hóf síðar að þróa handrit að kvikmynd um morðingja sem einmitt herjar á ungt fólk og varð útkoman fyrsta Scream-myndin sem kom út árið 1996 í leikstjórn Wes Craven heitins.

Myndin naut mikillar velgengni og fylgdu nokkrar myndir í kjölfarið sem allar hafa vakið talsverða athygli.

Þótt sagan sé uppspuni og byggi á hefðbundnum klisjum hryllingsmynda má samt sjá ákveðin líkindi við atburðina í Gainesville: árásir á ungt fólk inni á heimilum sínum, ótti sem grípur heilt samfélag og sú hugmynd að gerandinn sækist eftir athygli eða frægð. Williamson lýsti því sjálfur að hann hefði sótt sér innblástur í málið og kannski sérstaklega þá gríðarlegu fjölmiðlaumfjöllun sem var um það.

