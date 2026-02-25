Músíkalskt íslensk-færeyskt samband í hangsinu

Þann 16. febrúar kom út lagið Í hangsinu. Það er sungið af Bödda frá Íslandi og Kristinu Bærendsen frá Færeyjum. Böddi hefur sungið popp- og rokkmúsík í gegnum tíðina og einnig sungið djass undanfarin ár, þar á meðal á plötum bassaleikarans, Halla Guðmunds: Black & White – Chet og Svefndansi. Hann hefur tvisvar tekið þátt í Söngvakeppni Sjónvarpsins.
Kristina er mjög vinsæl í Færeyjum og líka þekkt í Danmörku sem söngkona og er hún mikið í kántrítónlist. Hún hefur einnig tekið tvisvar þátt í Söngvakeppni Sjónvarpsins. Svo vill til að þetta mjög svo músíkalska par er líka sambýlisfólk sem heldur sig á vetrum í miðbæ Hafnarfjarðar en á sumrin er lagst í flakk, stundum með Norrænu þar sem þau hafa komið fram með söngprógramm á skipinu, og sungið og spilað á tónlistarhátíðum í Færeyjum og í Danmörku. Þau eru líka bæði laga- og textahöfundar þó ekki sé svo í þessu lagi.
Í hangsinu er eftir Ingva Þór Kormáksson en textinn eftir skáldið Anton Helga Jónsson. Lagið er þriðji singullinn eða stuttskífan frá væntanlegri plötu Latínudeildarinnar og er ballaða, svolítið í stíl djass- og söngleikjalaga frá miðri síðustu öld, kannski djass handa þeim sem alla jafna hlusta ekki svo mikið á djass.
Eðvarð Lárusson stjórnaði upptökum og lék á gítar. Aðrir hljóðfæraleikarar eru Valdimar Olgeirsson á bassa, Karl Pétur Smith á trommur og Jóhannes Guðjónsson píanóleikari. Birgir Jóhann Birgisson hljóðblandaði og sá um frágang hljóðrits.