Húslestur með Sunnu Dís

Í kvöld hefur göngu sína á Borgarbókasafninu Úlfarsárdal ný og skemmtileg viðburðaröð undir yfirskriftinni Húslestur. Sunna Dís Másdóttir, rithöfundur og fyrrum bókmenntagagnrýnandi Kiljunnar, hefur umsjón með viðburðunum þar sem boðið verður upp á huggulegar upplestrarstundir í hlýlegu og heimilislegu andrúmslofti.
Hvernig hljómar að setjast niður á bókasafninu eftir langan dag, fá sér kaffibolla og hlusta á lifandi upplestur úr bók?
Lesið verður upp úr vinsælustu bókum síðasta árs og geta gestir fengið sér sæti og notið þess að hlusta á upplesturinn. Einnig mun gefast kostur á léttu spjalli að lestri loknum fyrir þau sem hafa áhuga.
Fyrsta bókin sem lesið verður upp úr er skáldsagan Í skugga trjánna eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur en hún var mest lesna og lánaða bók ársins 2025 á Borgarbókasafninu.
Í skugga trjánna er skáldævisaga í anda Skeggs Raspútíns sem kom fyrst út árið 2016 og hlaut frábærar viðtökur bæði lesenda og gagnrýnenda. Guðrún Eva tekst hér á við veruleikann af einlægni og áræðni, svo úr verður áhrifamikil saga full af húmor, hlýju og skáldlegri visku.
Sunna Dís les upp úr bókinni á Borgarbókasafninu Úlfarsárdal miðvikudagskvöldið 25. febrúar milli kl. 20:00–21:00.
Gestum er bent á að taka með sundfötin því hægt er að skella sér í sund í Dalslaug fyrir eða eftir upplesturinn.