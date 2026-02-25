fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Enn einn harmurinn í lífi Martin Short

Fókus
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 10:34

Martin Short og Nancy Dolan ásamt börnum sínum, Oliver og Katherine. Myndin er tekin árið 1989. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Katherine Short, dóttir bandaríska leikarans Martin Short, er látin, 42 ára að aldri. Tilkynnt var um andlát hennar í gær en talið er að hún hafi fallið fyrir eigin hendi.

„Það er með djúpri sorg sem við staðfestum fráfall Katherine Hartley Short,“ sagði í yfirlýsingu sem barst frá fjölskyldunni síðdegis í gær.

„Short-fjölskyldan er harmi slegin vegna þessa missis og biður um næði á þessum tíma. Katherine var elskuð af öllum og verður minnst fyrir ljósið og gleðina sem hún færði heiminum.“

Short ættleiddi Katherine og bræður hennar, Oliver og Henry, með eiginkonu sinni, Nancy Dolman, sem lést árið 2010 eftir baráttu við krabbamein í eggjastokkum. Þau höfðu verið gift í 30 ár þegar hún lést.

Í ævisögu sinni, sem kom út árið 2014, lýsti hann andláti Nancy sem því „langversta“ sem hann hefði gengið í gegnum og hefur hann þó gengið í gegnum ýmislegt á sínum 75 árum.

Short, sem er fæddur í Hamilton í Kanada, missti báða foreldra sína ungur. Hann átti þrjá bræður: David, Michael og Brian og eina systur, Noru. Árið 1962, þegar Short var aðeins 12 ára, lést elsti bróðir hans, David, í bílslysi í Montreal.

Sex árum síðar lést móðir hans, Olive, eftir langa baráttu við krabbamein og tveimur árum síðar lést faðir hans af völdum heilablóðfalls. Þegar þarna var komið sögu var Short ekki orðinn tvítugur.

„Tvítugur vissi ég hluti um líf og dauða og missi sem vinir mínir þekktu ekki. Ég veit ekki af hverju þetta eyðilagði mig ekki,“ sagði hann nýlega við Hollywood Reporter og bætti við að í áföllum væri tvennt í stöðunni; láta þau styrkja mann eða brjóta mann.

Martin Short hefur komið víða við á ferli sínum í leiklist en nú síðast lék hann í gamanþáttunum vinsælu Only Murders in the Building ásamt góðvini sínum Steve Martin. Þá er hann þekktur fyrir myndirnar Three Amigos, Father of the Bride, Clifford og Innerspace svo nokkrar séu nefndar.

Ef ein­stak­ling­ar glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir er bent á Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa sam­band við Píeta-sam­tök­in sem veita ókeyp­is ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Enn einn harmurinn í lífi Martin Short
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Leikkonan opnar sig um sorglegar vendingar í baráttu hennar við MS-sjúkdóminn
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Húslestur með Sunnu Dís
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Músíkalskt íslensk-færeyskt samband í hangsinu
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Prófessor í HÍ líkir áhyggjum af slaufun við siðfár
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
Hélt fram hjá kærastanum og stendur nú frammi fyrir stóru vandamáli
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Sökuð um að auka vinsældir sínar og áhrif innan MAGA-hreyfingarinnar með her af gervimennum – „Þetta er ein sturlaðasta samsæriskenning sem ég hef heyrt“

Mest lesið

Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Valgeir og Ásta í vandræðum – Þá kom erlend stúlka til bjargar
Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“
Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni

Nýlegt

Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð“
Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Berglind upplifði martröð – „Eftir það fer allt til helvítis“
Gefur upp upplýsingar sem hann heyrði um stöðu Foden á bak við tjöldin – Er þetta að angra hann?
Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Húslestur með Sunnu Dís
Uppljóstrar því sem eiginkonan gerði fyrir hann eftir að hann skákaði Ronaldo
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Hödd komin á Ísland í dag – Á skjánum eftir langt hlé
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum

Mate flytur sig um set

Mate flytur sig um set
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Áhrifaríkt verk til umræðu á Leikhúskaffi
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum

Ísraelar velja lag fyrir Eurovision – Strax á meðal þeirra sigurstranglegustu

Ísraelar velja lag fyrir Eurovision – Strax á meðal þeirra sigurstranglegustu
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum

Tveir handteknir eftir að „varakóngurinn“ fannst látinn á heimili sínu eftir enn eina fegrunarmeðferðina

Tveir handteknir eftir að „varakóngurinn“ fannst látinn á heimili sínu eftir enn eina fegrunarmeðferðina
Fókus
Í gær
Hilary Duff sorgmædd – „Þetta er sárt“
Fókus
Í gær

Stefán varar Brynjar við: „Ekki gera það Brynjar! Þetta er versta djobb í heimi“

Stefán varar Brynjar við: „Ekki gera það Brynjar! Þetta er versta djobb í heimi“
Fókus
Í gær
Gunnar Eyjólfsson hefði orðið 100 ára í dag – „Fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum“
Fókus
Í gær
Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð“
Fókus
Í gær

Anton opnar sig um föðurmissinn – „Hann kunni ekki að biðja um hjálp“ 

Anton opnar sig um föðurmissinn – „Hann kunni ekki að biðja um hjálp“ 
Fókus
Fyrir 2 dögum

Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“

Einar og Baldur með nýtt hlaðvarp fyrir miðaldra karla: „Oftast heyrum við af þessum málum þegar allt er komið í óefni“
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fær ekki fullnægingu nema að ímynda sér eiginkonuna með öðrum mönnum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fullyrðir að hún hafi verið neydd til að nota hjólastól á Óskarsverðlaununum 2022

Fullyrðir að hún hafi verið neydd til að nota hjólastól á Óskarsverðlaununum 2022
Fókus
Fyrir 3 dögum
Magapínan reyndist vera lítið barn – „Ég sagði að það væri óhugsandi því ég væri á pillunni“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Áslaug hlýtur Íslensku þýðingarverðlaunin 2026
Fókus
Fyrir 4 dögum
Af hverju eru Norðmenn svona góðir í vetraríþróttum?
Fókus
Fyrir 4 dögum

Vilja helst fá þetta að gjöf frá Íslandi

Vilja helst fá þetta að gjöf frá Íslandi
Fókus
Fyrir 4 dögum

Myndband: Stórleikari gerði allt vitlaust – Skallaði mann og lenti í pínlegum áflogum

Myndband: Stórleikari gerði allt vitlaust – Skallaði mann og lenti í pínlegum áflogum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Listræn íbúð Öldu og Erlings Páls í vesturbænum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð

Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Fókus
Fyrir 5 dögum
Glowie selur í Sif – Sérstakt verð og kvaðir
Fókus
Fyrir 5 dögum
Eric Dane er látinn
Fókus
Fyrir 5 dögum

Dánarorsök Pulp Fiction leikarans opinberuð

Dánarorsök Pulp Fiction leikarans opinberuð
Fókus
Fyrir 5 dögum

Stebbi fagnar stórafmæli með söngveislu

Stebbi fagnar stórafmæli með söngveislu
Fókus
Fyrir 5 dögum
Jeremy Irons fær ekki írskt vegabréf – En synir hans fá það
Fókus
Fyrir 6 dögum
Góðverk Big Bang Theory stjörnu – Nýtir auð sinn til að greiða læknareikninga ókunnugra