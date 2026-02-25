Enn einn harmurinn í lífi Martin Short

„Það er með djúpri sorg sem við staðfestum fráfall Katherine Hartley Short,“ sagði í yfirlýsingu sem barst frá fjölskyldunni síðdegis í gær.
„Short-fjölskyldan er harmi slegin vegna þessa missis og biður um næði á þessum tíma. Katherine var elskuð af öllum og verður minnst fyrir ljósið og gleðina sem hún færði heiminum.“
Short ættleiddi Katherine og bræður hennar, Oliver og Henry, með eiginkonu sinni, Nancy Dolman, sem lést árið 2010 eftir baráttu við krabbamein í eggjastokkum. Þau höfðu verið gift í 30 ár þegar hún lést.
Í ævisögu sinni, sem kom út árið 2014, lýsti hann andláti Nancy sem því „langversta“ sem hann hefði gengið í gegnum og hefur hann þó gengið í gegnum ýmislegt á sínum 75 árum.
Short, sem er fæddur í Hamilton í Kanada, missti báða foreldra sína ungur. Hann átti þrjá bræður: David, Michael og Brian og eina systur, Noru. Árið 1962, þegar Short var aðeins 12 ára, lést elsti bróðir hans, David, í bílslysi í Montreal.
Sex árum síðar lést móðir hans, Olive, eftir langa baráttu við krabbamein og tveimur árum síðar lést faðir hans af völdum heilablóðfalls. Þegar þarna var komið sögu var Short ekki orðinn tvítugur.
„Tvítugur vissi ég hluti um líf og dauða og missi sem vinir mínir þekktu ekki. Ég veit ekki af hverju þetta eyðilagði mig ekki,“ sagði hann nýlega við Hollywood Reporter og bætti við að í áföllum væri tvennt í stöðunni; láta þau styrkja mann eða brjóta mann.
Martin Short hefur komið víða við á ferli sínum í leiklist en nú síðast lék hann í gamanþáttunum vinsælu Only Murders in the Building ásamt góðvini sínum Steve Martin. Þá er hann þekktur fyrir myndirnar Three Amigos, Father of the Bride, Clifford og Innerspace svo nokkrar séu nefndar.
