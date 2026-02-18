fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Neitar harðlega að vera á fjárhagslegum spena foreldra sinna – „Ég er í 4 vinnum“

Fókus
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 07:30

Rumer Willis lengst til vinstri ásamt fjölskyldunni.

Rumer Willis, elsta dóttir leikarana Bruce Willis og Demi Moore, greindi frá því á mánudag að hún fengi ekki fjárhagsaðstoð frá foreldrum sínum. Rumer, sem er 37 ára, er einstæð móðir og á dótturina Louetta.

Rumer gagnrýndi óupplýsta og dónalega netverja eftir að hún birti færslu um endalausan verkefnalista sinn sem innihélt allt frá því að drekka tvo lítra af vatni og undirbúa máltíðir til stefnumóta og að skipuleggja afþreyingu eftir skóla dótturinnar. Við myndatexta skrifaði hún: „Ég þarf sæng og svefn eins fljótt og auðið er.“

Rumer ásamt foreldrum sínum og dóttur.

Klukkustundum síðar fór Rumer að bregðast við athugasemdum við færsluna þar sem hún var gagnrýnd og sögð fá aðstoð frá frægum foreldrum sínum.

 

„Ég vinn fjögur mismunandi störf til að sjá fyrir dóttur minni. Ég er eini framfærandi ttveggja ára barns míns. Ég lifi ekki á sjóði né fæ peninga frá foreldrum mínum. Oftast fæ ég enga hjálp með hana. Svo hvað með að þið staldrið við áður en þið dæmið og gerið ályktanir.“

Deildi hún meðal annars skilaboðum frá einum af fylgjendum sínum sem sagði hana vera með aðstoð og að hún myndi aldrei enda á götunni.

Rumer sagðist vera „mjög meðvituð um forréttindi sín í lífinu“ og sagði: „Ég tek þeim ekki sem sjálfsögðum hlut. Ég lifi ekki lífi mínu með fjölskyldustuðning sem varaáætlun. Ég er mjög stolt af því að sjá fyrir mér og dóttur minni og ég hef borið mikla fjárhagslega streitu og ábyrgð. Það voru ár þar sem ég var eini framfærsluaðilinn fyrir margra, að takast á við meðgöngu, óstöðuga vinnu og óvissuna sem fylgir því.“

Rumer, sem eignaðist Louettu árið 2023 með fyrrverandi kærasta sínum, Derek Richard Thomas, lauk máli sínu með því að neita því „að hún vinni ekki eða skilji fjárhagslegan þrýsting.“

Rumer er elsta barn Willis og Moore, sem eiga einnig Scout (34), og Tallulah (32). Willis og Moore skildu árið 2000 eftir 13 ára hjónaband. Willis (70) er nú með Emmu Heming Willis, sem hann á dæturnar Mabel (13) og Evelyn (11) með. Willis og Moore hafa haldið  vinsamlegu foreldrahlutverki í gegnum árin og hefur hún staðið við hlið fyrrverandi eiginmanns síns í baráttu hans við framheilavitglöp.

