Moss-mæðgurnar njóta lífsins

Mæðgurnar og fyrirsæturnar Kate og Lila Moss kunna að njóta lífsins, en þær voru myndaðar á ströndinni í bænum Tulum í Mexíkó á þriðjudag.
Mæðgurnar klæddust samsvarandi bikiníum. Kate (52) sem er ein af ofurfyrirsætum níunda áratugarins klæddist rauðbleiku bikiní og sólgleraugum. Litríkt handklæði og stórt hvít strandtaska toppaði útlitið. Lila (23) sem fetað hefur í fótspor móður sinnar í fyrirsætubransanum klæddist dökkbrúnu stringbikiní.
Lila gekk síðast tískupallinn á tískusýningu Victoria’s Secret í október 2025. Árinu áður kom Kate óvænt fram á árlegri tískusýningu Victoria’s Secret.
Mæðgurnar eru nánar en Lila játaði í viðtali árið 2023 að það var ekki fyrr en hún var unglingur sem hún áttaði sig á að mamma hennar væri flott.
„Ég fór að átta mig á því hversu heillað fólk var af Kate Moss, ofurfyrirsætunni,“ sagði Lila við breska Vogue í sameiginlegu forsíðuviðtali mæðgnanna. „Það var ekki fyrr en ég var svona 15 eða 16 ára að ég fór að átta mig á því að hún gæti í raun verið ansi flott. Hún hélt alltaf vinnulífi sínu aðskildu frá heimilislífi okkar.“