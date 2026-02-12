Deila persónulegum myndum af síðustu dögum James Van Der Beek

Leikarinn James Van Der Beek lést í gær eftir áralanga baráttu við ristilkrabbamein. Vinir hans hafa í minningu hans deilt persónulegum myndum frá síðustu dögum leikarans.
Fyrrverandi WWE stjarnan Stacy Keibler segist hafa varið tíma með honum stuttu fyrir andlát hans og deildi mynd af þeim saman á Instagram. Á myndinni séstmVan Der Beek í hjólastól og virðist veikburða þar sem Keibler krýpur við hliðina á honum og nýtur útsýnisins yfir sólarlagið.
„Að verja þessum síðustu dögum með þér hefur verið sönn gjöf frá Guði. Ég hef aldrei verið jafn nærverandi á ævi minni. Þegar þú veist að tíminn er heilagur, þá sóarðu ekki einum andardrætti. Þú flýtir þér ekki. Þú skrollar ekki. Þú hefur ekki áhyggjur af morgundeginum. Þú situr. Þú hlustar. Þú heldur í hendur. Þú horfir á himininn breyta um lit og lætur hann breyta þér líka.“
Íþróttakonan skrifaði að það að verja síðustu dögum með Van Der Beek „hefði kennt henni meira um að vera nærverandi en nokkur bók gæti nokkurn tímann gert“ og að hann „sýndi henni hvernig það lítur út að treysta áætlun Guðs.“
„Um kvöldið horfðum við á sólarlagið saman og þú deildir visku þinni, vonum og loforðum sem við gáfum hvort öðru.“
Hún hrósaði vini sínum fyrir að vera ótrúlegur eiginmaður fyrir konu hans, Kimberly Van Der Beek, og óvenjulegur pabbi fyrir sex börn hans og Kimberly: Oliviu, 14 ára, Joshua, 13 ára, Annabel, 12 ára, Emiliu, átta ára, Gwendolyn, sex ára, og Jeremiah, þriggja ára, jafnvel í gegnum áralanga baráttu hans við krabbamein.
„Kannski er lexían sem þú skilur eftir okkur þessi: Núverandi stund er allt. Elskaðu fólkið sem er hjá þér.. Segðu orðin. Horfðu á sólarlagið. Treystu Guði, jafnvel þegar þú skilur ekki,“ sagði Keibler.
Hönnuðurinn Erin Fetherston greindi frá að að hún hefði verið við hlið leikarans á síðustu dögum hans í tilfinningaþrunginni Instagram-færslu sinni. Fetherston birti myndasafn og sú síðasta virðist vera sú nýjasta, þar sem hún sýnir James í rúminu þar sem hún stendur yfir honum og heldur í hönd hans.
„Bróðir James, þú varst elskaður af öllum heiminum, en fyrir okkur varstu James frændi,“ skrifaði hún. Hún þakkaði James fyrir að vera alltaf til staðar fyrir hana og minntist þess nokkrum sinnum þegar hann og Kimberly gáfu allt til að hjálpa henni og fjölskyldu hennar.
Náinn vinur James, Alfonso Ribeiro, deildi einnig mynd með Van Der Beek og skrifaði í myndatexta að hann hefði getað verið „með honum í gegnum þessa hræðilegu ferð til að sigrast á krabbameininu.“
„Fjölskylda hans og vinir fóru í þessa rússíbanareið. Frá hæðunum þegar það leit út fyrir að hann hefði sigrað það til lægðanna þegar meinið kom aftur. Ég hef lært svo mikið af James.“
Ribeiro er guðfaðir Gwen, dóttur Van Der Beek, hlutverk sem hann segist alltaf munu halda í sem „eitt það mikilvægasta í lífi sínu.“ „Ég elska þig, James, og veit að ég á verndarengil sem vakir yfir mér. Að geta kvatt þessa helgi mun alltaf fylgja mér. Hvíl í friði, bróðir minn. Hvíl í friði.“
„Ástkæri James David Van Der Beek okkar lést friðsamlega í morgun. Hann mætti síðustu dögum sínum með hugrekki, trú og náð. Það er margt að segja varðandi óskir hans, ást á mannkyninu og heilagleika tímans. Þeir dagar munu koma,“ skrifaði eiginkona Van Der Beek í yfirlýsingu í gær.