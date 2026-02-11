Alexandra Helga lokar Míu

Alexandra Helga Ívarsdóttir hefur ákveðið að loka barnafataverslun sinni Míu. Verslunina opnaði hún árið 2022 með vinkonu sinni Móeiði Lárusdóttur, en síðar tók Alexandra Helga alfarið yfir reksturinn.
Alexandra Helga tilkynnti um lokunina á samfélagsmiðlum.
„Eftir þó nokkra yfirlegu og umhugsun hef ég ákveðið að komið sé að leiðarlokum í einu skemmtilegasta ferðalagi sem ég hef farið í. Verslunin mín Mía mun því loka á næstu vikum.
Mía hefur verið „þriðja barnið“ mitt allt frá því hún opnaði sem netverslun árið 2022 og síðar sem glæsilega verslun í Ármúla 40. Þó að verslunarrekstur sé gefandi og skemmtilegur þá er hann á sama tíma krefjandi og nú hef ég ákveðið að snúa mér að öðrum verkefnum ásamt því að gefa hinum tveimur börnunum mínum meiri tíma og athygli.
Á þessu ferðalagi hef ég verið svo lánsöm að kynnast yndislegum hópi viðskiptavina, frábæru starfsfólki, faglegum og flottum birgjum og fleiri aðilum sem með einum eða öðrum hætti lögðu lóð sín á vogarskálarnar í rekstri Míu. Öllu þessu fólki færi ég mínar allra bestu þakkir fyrir samfylgdina og samstarfið.“
Verslunin hefur selt barnaföt, barnavörur, leikföng, húsgögn og meðgönguvörur frá merkjunum American Vintage, Donsje, Joolz, Lillelam, Nobodinoz, Plan Toys og fleirum. Rýmingarsala stendur nú yfir.