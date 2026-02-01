fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu

Fókus
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 11:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Til að halda klósettskálinni hreinni og glansandi er nauðsynlegt að vera með klósettburstann á lofti á nokkurra daga fresti og þar til gerð hreinsiefni.

Til eru óteljandi hreinsiefni sem hægt er að fá úti í búð og eru þau jafn misjöfn og þau eru mörg.

En það er ekki nauðsynlegt að borga fúlgur fjár fyrir hreinsiefni þegar réttu efnin eru oftar en ekki til í eldhúsum margra heimila.

Gott og gagnlegt ráð er að blanda saman matarsóda, ediki og sítrónusafa. Fyrst er ediki hellt í um það bil eitt glas af vatni áður en tveimur matskeiðum af matarsóda er hrært út í.

Því næst er safi úr sem nemur einni sítrónu settur út í. Því næst er blöndunni hellt í klósettskálina og látin standa í um 30 mínútur. Skrúbbið svo skálina með klósettbursta og postulínið verður eins og nýtt.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Fókus
Í gær
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“
Fókus
Í gær
Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“
Fókus
Í gær
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Fókus
Í gær
Leikkonan Catherine O’Hara er látin
Fókus
Í gær
Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað
Fókus
Fyrir 2 dögum
Heiðra afmælisbarn með nýrri ábreiðu á In The Air Tonight

Mest lesið

Stalst til að kíkja á æfingu hjá Óskari og rak upp stór augu þegar hann sá þetta
Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman
Vill láta reka Arne Slot ekki seinna en í dag
Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“

Nýlegt

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Greina frá því hvað Haaland og Salah greiddu í skatta – Eru á toppnum í Bretlandi
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“
Fyrrum leikmaður City og Liverpool tekur við liði í vandræðum
Musk bregst við Epstein-póstunum óþægilegu – Segist vera himinlifandi að gögnin séu komin fram
Hafa fundið miðvörð sem getur fyllt skarð Maguire
Fókus
Fyrir 2 dögum
Guðni minnir á söguna í aðdraganda leiksins stóra – 35 Íslendingar yfirgnæfðu hundrað sinnum fleiri Dani
Fókus
Fyrir 2 dögum

Nærfatalína stjörnunnar er komin á markað – „Frá hjarta, heila og brjóstum Sydney Sweeney“

Nærfatalína stjörnunnar er komin á markað – „Frá hjarta, heila og brjóstum Sydney Sweeney“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Finnst hún heppnust í heimi ef hún fer í sjúkrabíl“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hæðist að „Kardashian-bölvuninni“ og gerir grín að sínum fyrrverandi í Super Bowl-auglýsingu

Hæðist að „Kardashian-bölvuninni“ og gerir grín að sínum fyrrverandi í Super Bowl-auglýsingu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“

Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára
Fókus
Fyrir 4 dögum

Segir að Nicola Peltz fái þetta mikið í vasapening frá föður sínum á mánuði

Segir að Nicola Peltz fái þetta mikið í vasapening frá föður sínum á mánuði
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hallgrímur fékk óvænt tíðindi frá Noregi og hamingjuóskunum rignir yfir hann – „Rosalegt!“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna
Fókus
Fyrir 4 dögum

Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“

Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þetta eru tilnefningarnar til BAFTA 2026

Þetta eru tilnefningarnar til BAFTA 2026
Fókus
Fyrir 5 dögum
Bandarísk kona á Íslandi smakkar þorramat með tilþrifum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Dísa og Júlí eiga von á sumarbarni
Fókus
Fyrir 5 dögum
„Ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Leikarinn sagður vera í öndunarvél á sjúkrahúsi

Leikarinn sagður vera í öndunarvél á sjúkrahúsi
Fókus
Fyrir 5 dögum

Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“

Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Segist hafa verið rænd röddinni eftir réttarhöldin frægu – „Og það er vandamálið“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast

Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast
Fókus
Fyrir 1 viku
Saga Dröfn þurfti að bíða í þrjú ár eftir að gerandi hennar var dreginn fyrir dóm – „Það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn“
Fókus
Fyrir 1 viku
Þetta eru bestu æfingarnar til að draga úr hættu á ótímabærum dauða
Fókus
Fyrir 1 viku

Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“

Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“
Fókus
Fyrir 1 viku

Dregur nafn Johnny Depp inn í dramað

Dregur nafn Johnny Depp inn í dramað
Fókus
Fyrir 1 viku
Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“
Fókus
Fyrir 1 viku
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“