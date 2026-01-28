fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

Fókus

Segir að Nicola Peltz fái þetta mikið í vasapening frá föður sínum á mánuði

Fókus
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 11:30

Brooklyn Beckham og Nicola Peltz. Mynd/Getty

Nicola Peltz, eiginkona Brooklyn Beckham, er sögð fá ansi ríflegan vasapening frá föður sínum í hverjum mánuði. Faðir hennar er auðkýfingurinn Nelson Peltz og er eignir hans metnar á um 1,7 milljarða Bandaríkjadala, yfir 200 milljarða króna.

Breska fjölmiðlakonan Marina Hyde sagði í hlaðvarpinu The Rest Is Entertainment að hún hafi heyrt að Nicola fái eina milljón dollara, um 120 milljónir króna, í mánaðarlega framfærslu frá föður sínum. Marina segir að Nelson hafi sagt Beckham-hjónunum þetta.

Þó að nafn Nelson Peltz sé ekki jafn þekkt og nafn Beckham-fjölskyldunnar þá eru auðæfi hans mun meiri en þeirra Davids og Victoriu Becham. Talið er að Beckham-hjónin séu metin á um 680 milljónir dollara, 82 milljarða króna.

Marina segir einnig að Beckham-hjónin hafi ekki búist við því að börnin þeirra yrðu látin skrifa undir kaupmála, en sú virðist engu að síður hafa verið raunin þegar Nicola og Brooklyn gengu í hjónaband árið 2022.

Samband Brooklyn við foreldra sína er við frostmark og skaut hann fast á foreldra sína í eftirminnilegri færslu á Instagram á dögunum.

Í fyrra voru Beckham-hjónin sögð hafa áhyggjur af því að sonur þeirra væri „fastur“ vegna meints kaupmála parsins sem og vegna búsetu hans í Los Angeles. Brooklyn og Nicola hafa búið í glæsilegri villu í Hollywood en samkvæmt fréttum er hún aðaleigandi hússins.

Nicola er sem kunnugt er leikkona en stærsta og eftirminnilegasta hlutverk hennar til þess var í þáttunum Bates Motel sem sýndir voru á árunum 2013 til 2015.

