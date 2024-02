Kynlífspartýið breyttist í þriðju heimsstyrjöldina – „Guð minn góður, þau eru að drepa hvert annað“

Atvikið átti sér stað snemma fimmtudagsmorgun þann 22. febrúar síðastliðinn í Phuket í Taílandi.

Samkvæmt erlendum miðlum gekk partýið sjálft vel fyrir sig. Bresku ferðamennirnir buðu fimm vændiskonum og tveimur öðrum konum í leiguíbúð þeirra til að stunda hópkynlíf.

Ósættið byrjaði þegar ferðamennirnir og vændiskonurnar fóru að deila um verð á þjónustu.

Rifrildin breyttust í hávær slagsmál og urðu mörg vitni að þeim.

