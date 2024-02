Sjaldséð mynd af Olsen-systrunum – Sáust síðast saman árið 2016

Það er kominn meira en áratugur síðan tvíburasysturnar Mary-Kate og Ashley Olsen hættu að leika.

Síðan þá hafa þær haldið sig að mestu frá sviðsljósinu í Hollywood og einbeitt sér að fatamerki sínu, The Row.

Þær mæta sjaldan á stóra viðburði og eru enn sjaldnar myndaðar af ljósmyndurum. Það hefur því vakið mikla athygli að þær voru myndaðar ásamt systur sinni, leikkonunni Elizabeth Olsen, í New York fyrir nokkrum dögum.

📸 Elizabeth Olsen was spotted out in NYC last night with her sisters Mary-Kate and Ashley pic.twitter.com/mRm7O7ySSS

— Elizabeth Olsen Fans (@lizzieclan) February 7, 2024