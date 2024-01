Tók eftir því að Ásgeir var orðinn pirraður á henni í ræktinni – „Við vorum að klessast stöðugt á“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Hera Gísladóttir útskrifaðist sem heilsumarkþjálfi fyrir nokkrum árum en fannst eitthvað vanta í heildarmyndina. Það mætti segja að líf hennar hafi breytt um stefnu eftir að hún fór með unnusta sínum, athafnamanninum Ásgeiri Kolbeinssyni, í ræktina en upp úr því kviknaði brennandi áhugi hennar á stjörnuspeki og rekur hún nú fyrirtækið Orkugreining, ásamt Ásgeiri og Gunnlaugi Guðmundssyni, sem sérhæfir sig í stjörnukortum og halda þremenningarnir einnig úti hlaðvarpi um stjörnuspeki.

„Við fórum saman í ræktina og ég ætlaði alveg að snúa honum við. „Jæja, nú hjálpa ég þér.“ Ég byrjaði liggur við að segja honum að fara í handahlaup og að snúa sér í hringi og fara aftur á bak á hlaupabrettinu, það sem mér finnst gaman. Alltaf eitthvað nýtt,“ segir hún.

Hera tók eftir því að Ásgeir var orðinn pirraður. „Hann sagði: „Úff, Hera ég get þetta ekki, ég get þig ekki. Hættu.“ Við vorum að klessast stöðugt á. Ég hugsaði hvernig ætla ég sem heilsumarkþjálfi að hjálpa? Á hverju er ég að byggja þetta ef ég get ekki einu sinni hjálpað makanum mínum í ræktinni.“

Kynntist stjörnuspeki

„Síðan byrjaði ég í stjörnuspekinni, hún kom bara til mín. Ég trúi að hlutir koma til þín sem eiga að koma til þín,“ segir hún. Vitneskja hennar um stjörnumerkin og orkugreiningu breytti hvernig hún nálgaðist þjálfunina, uppeldið á syni hennar, samskipti við makann og lífið sjálft.