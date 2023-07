Næsta ævintýri Örnu Báru í heimalandi eiginmannsins – „Alveg svakalega krefjandi verkefni og samkeppnin er grjóthörð“

Það er stutt á milli skemmtilegra ævintýra hjá hjónunum Örnu Báru Karlsdóttur OnlyFans-stjörnu og fyrirsætunni Ian Hachmann. Parið kom til Íslands um miðjan júlí, þar sem þau giftu sig á snekkju. Parið stoppaði stutt á Íslandi og hélt síðan heim til Spánar þar sem þau eru búsett.

En framundan er næsta ævintýri í heimalandi Hachmann, Argentínu, þar sem hjónin munu taka þátt í stærsta raunveruleikaþætti Argentínu.

„Við vorum valin til þátttöku í þættinum Bailando, sem er sambærilegur þáttunum So You Think You Can Dance. Við munum þurfa að æfa dans í minnst þrjá tíma á dag. Við þurfum að vera mætt til Argentínu 1. ágúst og vera þar í nokkra mánuði. Umboðsmaður sem við kynntumst úti í síðustu ferð hafði samband og bauð okkur að taka þátt,“ segir Arna Bára í samtali við DV.

Arna Bára er fyrsti útlendingurinn til að taka þátt í keppninni, en fram að þessu hafa keppendur allir verið fæddir í Argentínu. Hún segist ekki hafa þurft að hugsa sig tvisvar um að taka þátt. „Ég þurfti bara fyrst að redda öllu kringum strákana mína til að vera viss um þetta væri hægt og að vera sem minnst í burtu frá þeim.“

Hjónin eru númer 27 og telur Arna Bára að danspörin séu í heildina 29, en danspörin samanstanda af bæði atvinnudönsurum og einstaklingum sem þekktir hafa verið fram að þessu fyrir annað en danstakta. Arna Bára er þó ekki stressuð yfir að þurfa að dansa. „Ég hef aðeins dansað áður og keppt í Pole Fitness. Og ég elska að dansa, en ég sé þetta sem alveg svakalega krefjandi verkefni og samkeppnin er grjóthörð,“ segir Arna Bára sem er þegar byrjuð að vinna í teygjanleikanum.

Hjónin þurftu að velja búning fyrir fyrstu myndatökuna. „Ég valdi þetta útlit því þetta sýnir mikið hvernig ég er Over The Top alltaf.“

Kynning fyrir þættina er þegar hafin og er þessi mynd af hjónunum notuð til að kynna þau. Arna Bára segir yfir 300 fréttir og færslur hafa birst undanfarna daga um þau og einnig er verið að tala um þau í sjónvarpsþáttum í Argentínu.

Þættirnir heita fullu nafni Bailando por un Sueño, sem útleggst sem Dansað fyrir drauminn. Alls hafa 14 þáttaraðir verið sýndar frá árinu 2006 auk þriggja hliðarsería á sjónvarpsstöðinni El Trece. Stjórnandi og upphafsmaður þáttanna er argentínski fjölmiðlamaðurinn og athafnamaðurinn Marcelo Hugo Tinelli sem er vel þekktur í heimalandinu.

„Tinelli eigandinn og Angel sem er vinsælasti fréttamaðurinn hjá LAM hafa póstað mjög mörgum færslum um okkur á Twitter, þar sem Tinelli er með um 10 milljón fylgjendur og Angel um 3 milljónir. Þeir hafa póstað mun fleiri færslum um okkur en aðra keppendur. Það er mjög gaman,“ segir Arna Bára.

Hægt er að fylgjast með hjónunum og keppninni á Instagram og Twitter hjá Örnu Báru.