Alma Möller: Áratugum of sein að byggja nýjan spítala

Nýi Landspítalinn verður tekinn í notkun árið 2030 og fyrirhugaður er nýtt geðsjúkrahús í Fossvogi. Gamli spítalinn í Fossvogi verður að líkindum áfram notaður undir heilbrigðisþjónustu eftir að nýi Landspítalinn opnar. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, telur að við séum áratugum of sein að opna nýjan spítala, gamli Landspítalinn sé löngu sprunginn. Hún segir margvíslega reynslu sína úr heilbrigðiskerfinu og stjórnsýslu nýtast vel í ráðherraembætti. Alma er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
„Landlæknir vinnur auðvitað samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu þannig að störf landlæknis eru mjög skýrt römmuð inn og landlæknir hefur ekki miklar heimildir til að taka ákvarðanir fyrir kerfið. Það eru ákvarðanir í einstaklingsmálum eins og að veita starfsleyfi og sinna kvörtunum almennings og slíkt. En svo er þetta allt annað starf, starf ráðherra, og þar eru í rauninni fjórir vinnustaðir. Það er ríkisstjórn Íslands, það er heilbrigðisráðuneytið, það er Alþingi og það er flokkurinn, Samfylkingin. Þannig að það er auðvitað mjög víðfeðmt. Þar er allt heilbrigðiskerfið undir og auðvitað verið að taka ákvarðanir, margar stórar. sem að landlæknir var ekki að gera, en auðvitað er málaflokkurinn sá sami og ég hef auðvitað bæði lært og unnið við hvoru tveggja, heilbrigðisþjónustu og lýðheilsu, sem er líka afar mikilvæg. Og það geri ég áfram, þannig að svona yfirsýnin og reynslan og það sem ég hef tekið með mér yfir í ráðherrastarfið, það er stjórnsýsla. Landlæknir sinnir mörgum stjórnsýsluverkefnum þannig að þá reynslu hafði ég með mér, sem er mjög gott.“
Þannig að reynslan úr embætti landlæknis, hún nýtist þér mjög vel í ráðherrastól.
„Hún gerir það og líka þau störf sem ég hef unnið áður. Ég hef auðvitað komið víða við. Mér finnst gaman að læra nýja hluti og mér finnst gaman að takast á við nýjar áskoranir þannig að ég hef alltaf fært mig um set á svona fimm, sex, átta ára fresti. Þannig að ég hef unnið sem svæfinga- og gjörgæslulæknir, ég hef unnið sem stjórnandi og svo auðvitað landlæknir og þannig að allt þetta nýtist.“
Stórt verkefni sem að náttúrlega fer ekki fram hjá neinum sem leggur leið sína niður í póstnúmer 101. Það er nýi Landspítalinn sem er að verða ansi mikið kennileiti þarna í miðbænum. Það er nú enn einhver bið eftir því að hann verði tekinn í notkun, er það ekki?
„Jú, sennilega verður það 2030. Og þetta er auðvitað verkefni sem á sér langa sögu. Fyrir hrun þá var hannaður spítali sem átti að vera á sama stað en hann átti að vera miklu stærri í sniðum og eiginlega vera spítali sem var byggður frá grunni. En svo kom efnahagshrunið 2008 og þessi áform fóru auðvitað í bið. En svo kom að því að það var ákveðið að byggja þarna við Hringbraut þannig að það væri hægt að sameina starfsemina sem er í Fossvogi og á Hringbraut. Til dæmis að reka bara eina gjörgæslu í staðinn fyrir að reka hana á tveimur stöðum, sama með skurðstofur, röntgen, bráðamóttöku, alla þessa dýru þjónustu átti að sameina á einum stað. Ná þannig auðvitað fram rekstrarlegu hagræði upp á nokkra milljarða á ári.
Það var þá hannaður fjöldi leguplássa til að sameina þetta tvennt, auðvitað gert ráð fyrir fyrir einhverri fólksfjölgun, en síðan hefur sú fólksfjölgun orðið miklu hraðari heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir og við erum núna jafn mörg og þær áætlanir gerðu ráð fyrir 2040. Þannig að það þarf auðvitað að ljúka því sem er verið að byggja núna sem er kallaður fyrsti áfangi. Og svo bíður annar áfangi og þar á meðal er bygging sem mun hýsa bæði legudeildir, okkur vantar náttúrulega legurými, og göngudeildir. Sú vinna er í gangi núna að uppreikna áætlanir miðað við fólksfjölda og við ætlum að uppreikna þær til ársins 2050. Það er hópur sem ég setti af stað í fyrra. Og það er líka þá verið að kortleggja hvaða göngudeildarþjónusta þarf að vera þarna á lóðinni og í þessari byggingu. Nú og annað er auðvitað geðhúsið. Það var ekki gert ráð fyrir því þarna á lóðinni og nú vitum við að geðdeildarhúsið sem þar er er barn síns tíma og óhentugt húsnæði þannig að það fór í gang athugun og var gert ráð fyrir að. Geðsjúkrahúsið yrði innan 5 kílómetra radíus og niðurstaðan er Fossvogur. Þar er komin lóð og verið svona að hefja hönnun og slíkt. Það er heilmikið óunnið í að byggja upp Landspítalann. Eins og alþjóð veit þá er húsnæði okkar löngu sprungið og við erum að mínu mati áratugum of sein að byggja nýjan spítala. Ég flutti heim frá Svíþjóð þar sem ég lærði mitt sérnám árið 2003. Byrjaði reyndar að vinna í. Fossvogi og fannst nú húsnæðið allt í lagi þar, en svo varð ég yfirlæknir á gjörgæslu á Hringbraut 2006 og þá brá mér aldeilis í brún yfir hvað húsnæðið var þröngt og hvað vantaði mikið upp á. Ég byrjaði að skrifa greinar um nauðsyn þess að byggja spítala. Ég held 2007 og þá fannst mér það orðið mjög brýnt og þá spáði ég því að það myndi þurfa alls konar svona klasturlausnir og það eru náttúrulega komnar gámabyggðir utan við bæði Hringbraut og Landspítala, þannig að það er auðvitað líka dýrt og óhagkvæmt að bíða með svona ákvörðun.“
Þú talar um að hugmyndin hafi verið að sameina Fossvog og Hringbraut í nýja Landspítalanum. Nú segirðu að geðsjúkrahús verði reist, ný bygging í Fossvogi. Hvað með gömlu bygginguna í Fossvogi?
„Það er góð spurning og við þurfum líka að muna eftir Landakoti. Það er í notkun. Þannig að þessi hópur sem ég nefndi áðan, sem er að skoða meðal annars uppfærða spá varðandi þörf fyrir legurými, er líka að skoða hvernig framtíðarnotkun þessara tveggja húsa, Landakots og Fossvogs, verði. Og mér sýnist nú einboðið að það verði heilbrigðisþjónusta áfram í Fossvogi. Ég get ekki sagt nákvæmlega hvaða, það er auðvitað bara verið að greina það. Landakotið er meiri spurning um, þannig að mér líst þannig á að Fossvogur verði áfram auðvitað í notkun.“
