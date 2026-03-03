fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“

Þriðjudaginn 3. mars 2026 21:00

Dagur B. Eggertsson og Davíð Oddsson.

Hannes Hólmsteinn Gissurarson prófessor emeritus við Háskóla Ísland segir það ekki rétt hjá Degi B. Eggertsson þingmanni Samfylkingarinnar að gengið hafi verið frá myndun ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks nokkru áður en Davíð Oddsson var kjörinn formaður fyrrnefnda flokksins árið 1991 og mörgum mánuðum fyrir Alþingiskosningar það ár en Dagur vill meina að Davíð hafi komið að þessari ríkisstjórnarmyndun. Segir Hannes að það sé erfitt að standa í því að mynda ríkisstjórn löngu fyrir kosningar, það sé ekki hægt að gera það nema að niðurstaða kosninganna sé ljós og við blasi úr hvaða stöðu þurfi að vinna.

Eins og kunnugt er lést Davíð síðasta sunnudag en hann og Hannes voru eins og alþjóð veit lengi nánir vinir og samherjar.

Davíð Oddsson og Hannes Hólmsteinn á röltinu í Lækjargötu á á síðustu öld.

Davíð felldi Þorstein Pálsson úr formannsstóli Sjálfstæðisflokksins árið 1991 og eftir Alþingiskosningar það ár myndaði sá fyrrnefndi ríkisstjórn með Jóni Baldvin Hannibalssyni formanni Alþýðuflokksins. Stjórnarmyndunin gekk hratt fyrir sig en eins og síðar hefur verið greint frá var það einna helst samþykki Davíðs fyrir því að haldið skyldi fullum fetum áfram með samingana um EES sem varð til þess að Jón Baldvin var tilbúinn til að mynda ríkisstjórn með honum.

Dagur um Davíð

Dagur skrifar ítarleg minningarorð um Davíð á Facebook en hluta þeirra birti hann einnig í grein í Morgunblaðinu. Í þeim hluta sem rataði ekki í blaðið skrifar Dagur meðal annars um hug Davíðs í hans garð:

„Fáir hafa líklega valið mér eins vond orð á prenti í gegnum tíðina eins og hann. En það var raunar eftir að hann lauk ferli sínum í stjórnmálum. Mér fannst alltaf eins og síðustu árin, Hrunið, Seðlabankaárin og eftirmálar þess væri einhvers konar farg sem brytist svona fram í honum. Ekki bara gagnvart mér, heldur í alls konar áttir. Mér dettur ekki í hug að erfa það.“

Um myndun áðurnefndrar ríkisstjórnar 1991 skrifar Dagur:

„Ég komst að því að áður en Davíð varð formaður, hefðu þeir Þorsteinn Pálsson, þáverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, Davíð (þá varaformaður) og Jón Baldvin, ásamt Jóni Sigurðssyni, lagt grunn að þessari ríkisstjórn, nokkru fyrir kosningarnar. Sum sé áður en Davíð verður formaður. Hann gat því gengið að forsætisráðherrastólnum vísum – þó gegn þessu gjaldi – eftir að hafa sigrað Þorstein í formannsslag.“

Það gjald sem Dagur vísar til er að EES yrði leitt til lykta, að kröfu Alþýðuflokksins, og að í staðinn fengi Sjálfstæðisflokkurinn forsætið í ríkisstjórninni en Davíð hafði áður lýst sig andsnúinn EES.

Kannast ekki við

Í Morgunblaðspistlinum um Davíð skrifar Dagur um þessa ríkisstjórnarmyndun:

„Frægast var þegar hann lagði fóstbróður sinn Þorstein Pálsson í formannsslag, og það eftir að þeir voru búnir að landa stjórnarsamstarfi með viðræðum við Alþýðuflokkinn, á laun, nokkru fyrir alþingiskosningarnar 1991. Það var stjórn um að koma EES-samningnum í gegn. Sem var afrek.“

Hannes Hólmsteinn sem ætti að vera vel kunnugur því sem gekk á bak við tjöldin og Davíð varðaði, vísar þessu hins vegar alfarið á bug, sömuleiðis á Facebook:

„Dagur Bergþóruson Eggertsson segir um Davíð: „Frægast var þegar hann lagði fóstbróður sinn Þorstein Pálsson í formannsslag, og það eftir að þeir voru búnir að landa stjórnarsamstarfi með viðræðum við Alþýðuflokkinn, á laun, nokkru fyrir alþingiskosningarnar 1991.“ Ég kannast ekki við þetta. Raunar er þetta fráleitt. Menn mynda ekki stjórnir fyrr en þeir vita, hvaða spil þeir hafa á hendi, og þau eru gefin í kosningum, en ekki fyrir þær.“

 

