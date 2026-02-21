fbpx
Laugardagur 21.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna

Eyjan
Laugardaginn 21. febrúar 2026 06:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Vandamál bráðamóttökunnar í Fossvogi eru reglulega til umræðu. Starfsfólk mætir í viðtöl og lýsir hamfaraástandi á spítalanum. Sjúklingar kúldrast í bílageymslum og krókum og kimum. Biðtíminn er endalaus. Nýlega kom upp berklasmit meðal starfsmanna. Alvarlegir og örþreyttir læknar segjast vera að niðurlotum komnir. Lýst er viðvarandi neyðarástandi. Þessar dramatísku lýsingar minna á fréttaflutning frá Gasaströndinni þegar átökin stóðu sem hæst. Stjórnmálamenn vísa hver á annan og leita að rótum vandans. Allir eru þó sammála um það að þessar hamfarir í heilbrigðiskerfinu séu ellilífeyrisþegum að kenna.

Gamalt fólk er dýrt í rekstri og er hægt og bítandi að að setja heilbrigðiskerfið og samfélagið í gjaldþrot. Öll vandamál Landspítalans stafa af gamalmennum sem teppa deildir spítalans. Ráðamenn spítalans vísa til þessa fólks sem „fráflæðisvanda“ sem svipar til orðavals verkfræðinga í umræðu um virkjunarmál.

Eldri borgarar þurfa að átta sig á því að öll samfélagsmein eru þeim að kenna. Þeir stöðva allt eðlilegt flæði í gangverkinu, teppa sjúkrarúm, eru fyrir í umferðinni, geta ekki lært á sjálfsafgreiðsluna í Bónus, kunna ekki á rafræn skilríki og leggja undir sig bestu sólbekkina á Tene. Sumir búa í allt of stórum húsum og auka þannig á húsnæðisvanda hælisleitenda og barnafjölskyldna. Margir eldri borgarar aka um á nagladekkjum og stuðla að svifmengun. Fyrir þetta allt eiga þessir gamlingjar að skammast sín.

Einfaldast er að ráðast gegn rótum vandans með því að fækka í hópi aldraðra á spítalanum. Margar leiðir eru færar eins og virk dánaraðstoð í samráði við nánustu ættingja. Auk þess mætti efna til skemmtilegs og nýstárlegs happdrættis eða bingós meðal inniliggjandi gamlingja. Aðalvinningur væri blásýrutafla og vegleg útför á vegum ríkisins. Vinningshafar fengju viku til að taka töfluna svo að önnum kafnir aðstandendur hefðu tíma fyrir stutta kveðjustund. Þegar þessar alvöru aðferðir til grisjunar spyrjast út hættir gamalt fólk að leita til spítalans. Stjórnmálamenn geta því breytt neyðarástandinu á Bráðamóttökunni í einni svipan með róttækum aðferðum til að losa um fráflæðisstífluna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Í gær
Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: „Silence like a cancer grows“
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins

Pennar

Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna
Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga
Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann
María Rut Kristinsdóttir skrifar: „Silence like a cancer grows“

Mest lesið

Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, ungu barni og „bobbingabolta“ vekja óhug – Krúnan sögð í fordæmalausri krísu
Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Orðið á götunni: Sigmundur Davíð borgarstjóraefni? – Miðflokkur á flugi og átök um lista Sjálfstæðisflokksins

Nýlegt

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“
Furðuleg staða komin upp – Vilja selja lykilmann sinn sem neitar að fara
Myndband: Stórleikari gerði allt vitlaust – Skallaði mann og lenti í pínlegum áflogum
Jasmín Erla skrifar undir í Víkinni
Listræn íbúð Öldu og Erlings Páls í vesturbænum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda

Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt

Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu

Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann

Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Snúum af braut afhelgunar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk

Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn

Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Áfallasaga
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum

Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn

Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn
EyjanFastir pennar
21.01.2026

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Þegar kerfið bregst þolendum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Þegar kerfið bregst þolendum
EyjanFastir pennar
17.01.2026
Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
EyjanFastir pennar
17.01.2026
Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin