Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna

Vandamál bráðamóttökunnar í Fossvogi eru reglulega til umræðu. Starfsfólk mætir í viðtöl og lýsir hamfaraástandi á spítalanum. Sjúklingar kúldrast í bílageymslum og krókum og kimum. Biðtíminn er endalaus. Nýlega kom upp berklasmit meðal starfsmanna. Alvarlegir og örþreyttir læknar segjast vera að niðurlotum komnir. Lýst er viðvarandi neyðarástandi. Þessar dramatísku lýsingar minna á fréttaflutning frá Gasaströndinni þegar átökin stóðu sem hæst. Stjórnmálamenn vísa hver á annan og leita að rótum vandans. Allir eru þó sammála um það að þessar hamfarir í heilbrigðiskerfinu séu ellilífeyrisþegum að kenna.
Gamalt fólk er dýrt í rekstri og er hægt og bítandi að að setja heilbrigðiskerfið og samfélagið í gjaldþrot. Öll vandamál Landspítalans stafa af gamalmennum sem teppa deildir spítalans. Ráðamenn spítalans vísa til þessa fólks sem „fráflæðisvanda“ sem svipar til orðavals verkfræðinga í umræðu um virkjunarmál.
Eldri borgarar þurfa að átta sig á því að öll samfélagsmein eru þeim að kenna. Þeir stöðva allt eðlilegt flæði í gangverkinu, teppa sjúkrarúm, eru fyrir í umferðinni, geta ekki lært á sjálfsafgreiðsluna í Bónus, kunna ekki á rafræn skilríki og leggja undir sig bestu sólbekkina á Tene. Sumir búa í allt of stórum húsum og auka þannig á húsnæðisvanda hælisleitenda og barnafjölskyldna. Margir eldri borgarar aka um á nagladekkjum og stuðla að svifmengun. Fyrir þetta allt eiga þessir gamlingjar að skammast sín.
Einfaldast er að ráðast gegn rótum vandans með því að fækka í hópi aldraðra á spítalanum. Margar leiðir eru færar eins og virk dánaraðstoð í samráði við nánustu ættingja. Auk þess mætti efna til skemmtilegs og nýstárlegs happdrættis eða bingós meðal inniliggjandi gamlingja. Aðalvinningur væri blásýrutafla og vegleg útför á vegum ríkisins. Vinningshafar fengju viku til að taka töfluna svo að önnum kafnir aðstandendur hefðu tíma fyrir stutta kveðjustund. Þegar þessar alvöru aðferðir til grisjunar spyrjast út hættir gamalt fólk að leita til spítalans. Stjórnmálamenn geta því breytt neyðarástandinu á Bráðamóttökunni í einni svipan með róttækum aðferðum til að losa um fráflæðisstífluna.