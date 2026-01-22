fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn er nú fjórði stærsti flokkur landsins með 13,5 prósent – Guðrún alveg gáttuð

Eyjan
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 19:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í nýrri skoðanakönnun Maskínu ber helst til tíðinda að fylgi Sjálfstæðisflokksins heldur áfram að dvína og er nú komið niður í 13.5 prósent. Fylgið hefur lækkað frá kosningum fyrir rúmu ári um 5,9 prósentustig. Flokkurinn hefur misst hér um bil þriðja hvern kjósanda sinn á þessu rúma ári þó svo að úrslit kosninganna í nóvember 2024 hafi skilað Sjálfstæðisflokknum minnsta fylgi sögunnar. Í febrúar á síðasta ári urðu formannsskipti í flokknum þegar Guðrún Hafsteinsdóttir tók við formennsku af Bjarna Benediktssyni sem stýrt hafði fylgisrýrnun flokksins á 15 árum úr 36,6 prósentum í 19,4 prósent. Meginverkefni Guðrúnar var að endurheimta fylgi flokksins og snúa vörn í sókn. Árangurinn er ekki meiri en þessi, allavega ekki enn sem komið er.

Sjálfstæðisflokkurinn er nú fjórði stærsti flokkur landsins. Viðreisn er stærri samkvæmt mælingu Maskínu með 14,1 prósent. Samfylkingin á toppnum sem fyrr með 27 prósenta fylgi og Miðflokkurinn enn í uppsveiflu með 22,2 prósent, langstærstur stjórnarandstöðuflokkanna og orðinn ótvíræður forystuflokkur minnihlutans á Alþingi.

Orðið á götunni er að við þessar aðstæður hafi verið dapurlegt að lesa skýringar Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns Sjálfstæðisflokksins, sem birtust í viðtali Vísis við hana. Hún gerir enga tilraun til að afsaka þessa frammistöðu með því að forysta flokksins hafi greinilega brugðist og haldið uppi málflutningi sem kjósendur kæra sig ekki um. Málþófið síðasta sumar skaðaði Sjálfstæðisflokkinn og gerði það að verkum að fólk missti trú á þingflokki hans. Þá hefur málflutningur Guðrúnar og félaga einkennst af tuði, nöldri og svekkelsi þar sem allt hefur verið ómögulegt og ekkert rétt eða viðunandi sem frá ríkisstjórninni hefur komið. Um dapurlegt fylgi fjórða stærsta flokksins sagði Guðrún formaður: „Það kemur mér auðvitað pínulítið á óvart ef kjósendur vilja frekar kjósa einhvern veginn afsprengi Framsóknarflokksins heldur en Sjálfstæðisflokkinn.“ Hún virðist ekki finna skýringu á því hvers vegna fylgið hrynur af flokki hennar.

Seinna í viðtalinu sagði Guðrún Hafsteinsdóttir: „Ég ætla nú bara að minna á það að við Íslendingar höfum notið alveg ótrúlegra framfara undir forystu Sjálfstæðisflokksins í gegnum áratugina.“

Það var enginn að spyrja hana um Íslandssöguna og hvað gerðist fyrir áratugum, einkum á síðustu öld. Það var verið að spyrja hana álits á þeirri staðreynd sem blasir við núna á árinu 2026 í hennar formannstíð, að fylgið heldur áfram að hrynja af Sjálfstæðisflokknum og það meira en áður hefur sést. Formaðurinn hafði engin nýtilegt svör við þessar aðstæður en þuldi bara upp útvatnaða frasa úr stefnu flokksins.

Orðið á götunni er að kjósendur hafi misst alla trú á talsmönnum Sjálfstæðisflokksins og innihaldslausum málflutningi þeirra sem stöðugt gengur út á neikvætt stagl og tuð án þess að geta sýnt fram á staðreyndir. Þetta gildir bæði um það sem þingmenn flokksins hafa að segja og eins sveitarstjórnarmenn þar sem flokkurinn er í minnihluta, einkum í Reykjavík. Kjósendur átta sig fyllilega á því að samfélagið gengur í öllum meginatriðum vel, þó að Sjálfstæðisflokkurinn stjórni ekki. Meintan afturkipp og kreppu er ekki að finna í raunheimum heldur einungis hjá stjórnarandstöðunni og málgagni hennar, Morgunblaðinu. Við lestur þess mætti halda að hér væri allt á leið í kaldakol vegna þess að vinstri stjórn Katrínar Jakobsdóttur var hafnað í kosningum fyrir rúmu ári og nýir stjórnmálamenn tóku við landstjórninni.

Fyrrverandi ráðherrar vinstri stjórnar Katrínar, sem enn eiga sæti á Alþingi, hafa flestir þjáðst af valdafráhvarfi og ekki getað dulið svekkelsi sitt vegna þeirra gagngeru breytinga sem orðið á stjórnmálasviðinu. Þetta á við um Guðrúnu sjálfa, Guðlaug Þór Þórðarson, Sigurð Inga Jóhannsson og Jón Gunnarsson. Þau eru að ganga í gegnum erfitt ferli sem margir ráðherrar fyrri tíma hafa einnig mátt upplifa. Við þessar aðstæður hefur málflutningur þeirra einkennst af innihaldslausum upphrópunum og neikvæðni sem rímar ekki við staðreyndir. Augljóst er að kjósendur kunna ekki að meta það eins og skoðanakönnun Maskínu ber ljóst vitni um.

Að Sjálfstæðisflokkurinn sé komin í fjórða sæti hvað fylgi varðar, eins og skoðanakönnunin sýnir, hljóta að teljast pólitísk tíðindi. Við þær aðstæður leggur málgagn stjórnarandstöðunnar, Morgunblaðið, hálfa forsíðu blaðsins undir gagnrýni á ríkisstjórnina fyrir það að hún skuli leyfa sér að hafa skoðanir á stöðu Evrópumála. Þar hefur Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir því að væna ríkisstjórnina um svik við kjósendur. Sömu ríkisstjórn sem hefur stöðugt boðað tvöfalda kosningu um Evrópumálin þar sem leitað verður eftir leiðsögn þjóðarinnar um framhaldið. Það eru nú öll svikin!

Orðið á götunni er að lesa megi hve mikið áfall skoðanakönnun Maskínu er fyrir stjórnarandstöðuna og málpípu hennar, Morgunblaðið, út frá því að skýrt er frá niðurstöðu könnunarinnar í eins dálks frétt á blaðsíðu ellefu í sama blaði og forsíðan er lögð undir órökstutt nöldur gegn Evrópusamvinnu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 3 klukkutímum
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn er nú fjórði stærsti flokkur landsins með 13,5 prósent – Guðrún alveg gáttuð
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 klukkutímum
Oddvitaslagur Samfylkingar í Reykjavík: Pétur til í 2. sætið en Heiða ekki velt því fyrir sér
EyjanFastir pennar
Fyrir 13 klukkutímum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB
Eyjan
Í gær
Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?
EyjanFastir pennar
Í gær
Oddvitaslagur Samfylkingar í Reykjavík: Valshverfið sérlega vel heppnað – markvisst byggt nálægt götu til að skapa góða innigarða
EyjanFastir pennar
Í gær
Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn
Eyjan
Í gær
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Þegar kerfið bregst þolendum
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sverrir tekur við nýju starfi og dregur sig úr pólitíkinni

Pennar

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB
Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?
Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Þegar kerfið bregst þolendum

Mest lesið

Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Egill fór í hárígræðslu og deilir ferlinu og nýju útliti opinskátt – „Eðlilegur fiðringur í maganum á aðgerðardegi“
Grútskítugir bílar í Reykjavík: „Þarf þetta að vera svona?“
Þetta er sögð vera upphæðin sem Guðmundur fékk fyrir að velja Akranes um helgina
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði

Nýlegt

Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Fluttur að heiman nokkrum dögum eftir að eiginkonan neitaði fyrir að hann væri að halda framhjá
Stjórnarandstaðan sármóðguð og segist víst styðja Grænland – „Mér er svo freklega misboðið“
FH samþykkir tilboð frá Spáni í Sigurð Bjart – Sömu eigendur og eiga Brentford
Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Ræðir gjaldþrot sitt opinskátt – Kaffi í Brasilíu og fasteignir í Flórída ástæðan
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Ingibjörg tilkynnir formannsframboð
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Flokksbróðir Trump: Ráðist hann inn í Grænland er forsetatíð hans lokið

Flokksbróðir Trump: Ráðist hann inn í Grænland er forsetatíð hans lokið
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Einkennileg staða innan Framsóknar í aðdraganda formannskjörs um miðjan febrúar
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Alþjóðadagur AHC – Sjaldgæfur sjúkdómur og óvenjulegt alþjóðlegt samstarf íslenskra samtaka
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Við erum allar þrjár samstiga – næsta skref er að treysta þjóðinni

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Við erum allar þrjár samstiga – næsta skref er að treysta þjóðinni
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Björn Jón skrifar: Um Óresteiu

Björn Jón skrifar: Um Óresteiu
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Kyrrstöðuflokkarnir þurftu að víkja úr ríkisstjórn til að eitthvað gerðist í málefnum fjölmiðla
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Mikilvægt að hafa Ingu og Flokk fólksins í ríkisstjórninni – sinnum hópum sem hafa verið hliðsettir

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Mikilvægt að hafa Ingu og Flokk fólksins í ríkisstjórninni – sinnum hópum sem hafa verið hliðsettir
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Les ekki leiðara Morgunblaðsins – blaðið komið langt frá Matthíasi og Styrmi og ekki hægt að elta svoleiðis vitleysu

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Les ekki leiðara Morgunblaðsins – blaðið komið langt frá Matthíasi og Styrmi og ekki hægt að elta svoleiðis vitleysu
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Eyþór Eðvarðsson skrifar: Að afgreiða loftslagsvandann sem „vitleysu“ er vitleysa

Eyþór Eðvarðsson skrifar: Að afgreiða loftslagsvandann sem „vitleysu“ er vitleysa
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað
Eyjan
Fyrir 1 viku
Þorgerður Katrín kallar fulltrúa Bandaríkjanna á teppið vegna ummæla Long
Eyjan
Fyrir 1 viku

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Skil ekki að Miðflokkurinn taki undir með þeim sem vilja brjóta niður vörn heimila, neytenda og minni fyrirtækja

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Skil ekki að Miðflokkurinn taki undir með þeim sem vilja brjóta niður vörn heimila, neytenda og minni fyrirtækja
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Öryggi Danmerkur og öryggisleysi Íslands
Eyjan
Fyrir 1 viku
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Verðum sjálf að ráða því við hverja við tölum – stjórnarandstaðan vill ekki talsamband við Evrópu
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Pólitísk afturganga fer á stjá – var skynsamlegt af VG að leiða Bjarna Ben til valda eða öfugt?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?

Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigvaldi Einarsson skrifar: Árið sem gervigreindin fékk líkama og Ísland svaf á verðinum

Sigvaldi Einarsson skrifar: Árið sem gervigreindin fékk líkama og Ísland svaf á verðinum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Magnús Árni Skjöld Magnússon: Ef samningurinn verður jafnvondur og Miðflokkurinn heldur fram greiði ég atkvæði á móti
Eyjan
Fyrir 1 viku

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Rangt að segja engar undanþágur í boði – öll aðildarríki hafa fengið varanlegar sérlausnir um sína grundvallarhagsmuni

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Rangt að segja engar undanþágur í boði – öll aðildarríki hafa fengið varanlegar sérlausnir um sína grundvallarhagsmuni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Stjórnarandstaðan skrópar á nefndarfundum – Miðflokkurinn fremstur meðal jafningja
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Gullvægar hendingar langt úr austri
Eyjan
Fyrir 1 viku

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Skil ekki hvernig það datt ofan í popúlista að hafna staðreyndum

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Skil ekki hvernig það datt ofan í popúlista að hafna staðreyndum
Eyjan
Fyrir 1 viku

Hákon vill 3. sæti Samfylkingar í Kópavogi

Hákon vill 3. sæti Samfylkingar í Kópavogi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Magnús Árni Skjöld Magnússon: Gerum eins og Svíar – förum inn í ESB með höfuðið hátt og til að hafa áhrif
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Hafa skal það sem ljótara reynist