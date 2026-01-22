Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn er nú fjórði stærsti flokkur landsins með 13,5 prósent – Guðrún alveg gáttuð

Í nýrri skoðanakönnun Maskínu ber helst til tíðinda að fylgi Sjálfstæðisflokksins heldur áfram að dvína og er nú komið niður í 13.5 prósent. Fylgið hefur lækkað frá kosningum fyrir rúmu ári um 5,9 prósentustig. Flokkurinn hefur misst hér um bil þriðja hvern kjósanda sinn á þessu rúma ári þó svo að úrslit kosninganna í nóvember 2024 hafi skilað Sjálfstæðisflokknum minnsta fylgi sögunnar. Í febrúar á síðasta ári urðu formannsskipti í flokknum þegar Guðrún Hafsteinsdóttir tók við formennsku af Bjarna Benediktssyni sem stýrt hafði fylgisrýrnun flokksins á 15 árum úr 36,6 prósentum í 19,4 prósent. Meginverkefni Guðrúnar var að endurheimta fylgi flokksins og snúa vörn í sókn. Árangurinn er ekki meiri en þessi, allavega ekki enn sem komið er.
Sjálfstæðisflokkurinn er nú fjórði stærsti flokkur landsins. Viðreisn er stærri samkvæmt mælingu Maskínu með 14,1 prósent. Samfylkingin á toppnum sem fyrr með 27 prósenta fylgi og Miðflokkurinn enn í uppsveiflu með 22,2 prósent, langstærstur stjórnarandstöðuflokkanna og orðinn ótvíræður forystuflokkur minnihlutans á Alþingi.
Orðið á götunni er að við þessar aðstæður hafi verið dapurlegt að lesa skýringar Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns Sjálfstæðisflokksins, sem birtust í viðtali Vísis við hana. Hún gerir enga tilraun til að afsaka þessa frammistöðu með því að forysta flokksins hafi greinilega brugðist og haldið uppi málflutningi sem kjósendur kæra sig ekki um. Málþófið síðasta sumar skaðaði Sjálfstæðisflokkinn og gerði það að verkum að fólk missti trú á þingflokki hans. Þá hefur málflutningur Guðrúnar og félaga einkennst af tuði, nöldri og svekkelsi þar sem allt hefur verið ómögulegt og ekkert rétt eða viðunandi sem frá ríkisstjórninni hefur komið. Um dapurlegt fylgi fjórða stærsta flokksins sagði Guðrún formaður: „Það kemur mér auðvitað pínulítið á óvart ef kjósendur vilja frekar kjósa einhvern veginn afsprengi Framsóknarflokksins heldur en Sjálfstæðisflokkinn.“ Hún virðist ekki finna skýringu á því hvers vegna fylgið hrynur af flokki hennar.
Seinna í viðtalinu sagði Guðrún Hafsteinsdóttir: „Ég ætla nú bara að minna á það að við Íslendingar höfum notið alveg ótrúlegra framfara undir forystu Sjálfstæðisflokksins í gegnum áratugina.“
Það var enginn að spyrja hana um Íslandssöguna og hvað gerðist fyrir áratugum, einkum á síðustu öld. Það var verið að spyrja hana álits á þeirri staðreynd sem blasir við núna á árinu 2026 í hennar formannstíð, að fylgið heldur áfram að hrynja af Sjálfstæðisflokknum og það meira en áður hefur sést. Formaðurinn hafði engin nýtilegt svör við þessar aðstæður en þuldi bara upp útvatnaða frasa úr stefnu flokksins.
Orðið á götunni er að kjósendur hafi misst alla trú á talsmönnum Sjálfstæðisflokksins og innihaldslausum málflutningi þeirra sem stöðugt gengur út á neikvætt stagl og tuð án þess að geta sýnt fram á staðreyndir. Þetta gildir bæði um það sem þingmenn flokksins hafa að segja og eins sveitarstjórnarmenn þar sem flokkurinn er í minnihluta, einkum í Reykjavík. Kjósendur átta sig fyllilega á því að samfélagið gengur í öllum meginatriðum vel, þó að Sjálfstæðisflokkurinn stjórni ekki. Meintan afturkipp og kreppu er ekki að finna í raunheimum heldur einungis hjá stjórnarandstöðunni og málgagni hennar, Morgunblaðinu. Við lestur þess mætti halda að hér væri allt á leið í kaldakol vegna þess að vinstri stjórn Katrínar Jakobsdóttur var hafnað í kosningum fyrir rúmu ári og nýir stjórnmálamenn tóku við landstjórninni.
Fyrrverandi ráðherrar vinstri stjórnar Katrínar, sem enn eiga sæti á Alþingi, hafa flestir þjáðst af valdafráhvarfi og ekki getað dulið svekkelsi sitt vegna þeirra gagngeru breytinga sem orðið á stjórnmálasviðinu. Þetta á við um Guðrúnu sjálfa, Guðlaug Þór Þórðarson, Sigurð Inga Jóhannsson og Jón Gunnarsson. Þau eru að ganga í gegnum erfitt ferli sem margir ráðherrar fyrri tíma hafa einnig mátt upplifa. Við þessar aðstæður hefur málflutningur þeirra einkennst af innihaldslausum upphrópunum og neikvæðni sem rímar ekki við staðreyndir. Augljóst er að kjósendur kunna ekki að meta það eins og skoðanakönnun Maskínu ber ljóst vitni um.
Að Sjálfstæðisflokkurinn sé komin í fjórða sæti hvað fylgi varðar, eins og skoðanakönnunin sýnir, hljóta að teljast pólitísk tíðindi. Við þær aðstæður leggur málgagn stjórnarandstöðunnar, Morgunblaðið, hálfa forsíðu blaðsins undir gagnrýni á ríkisstjórnina fyrir það að hún skuli leyfa sér að hafa skoðanir á stöðu Evrópumála. Þar hefur Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir því að væna ríkisstjórnina um svik við kjósendur. Sömu ríkisstjórn sem hefur stöðugt boðað tvöfalda kosningu um Evrópumálin þar sem leitað verður eftir leiðsögn þjóðarinnar um framhaldið. Það eru nú öll svikin!
Orðið á götunni er að lesa megi hve mikið áfall skoðanakönnun Maskínu er fyrir stjórnarandstöðuna og málpípu hennar, Morgunblaðið, út frá því að skýrt er frá niðurstöðu könnunarinnar í eins dálks frétt á blaðsíðu ellefu í sama blaði og forsíðan er lögð undir órökstutt nöldur gegn Evrópusamvinnu.