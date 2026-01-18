Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Við erum allar þrjár samstiga – næsta skref er að treysta þjóðinni

Valkyrjurnar þrjár eru mjög samstiga í því að treysta þjóðinni til að ákveða næstu skref í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Fyrst og síðast ganga hlutirnir út á að standa vörð um hagsmuni íslensku þjóðarinnar, hvort sem það er út frá efnahagslegu öryggi, vörnum landsins eða einfaldlega því að við eigum heima meðal þjóða sem aðhyllast sömu grundvallargildi og við. Næsta skref er að treysta þjóðinni fyrir eigin framtíð. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Fólki finnst það greina mjög merkjanlegan áherslumun milli þín og Kristrúnar þegar kemur að Evrópumálunum og þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna. Eruð þið á sömu blaðsíðu?
„Já, ég vil alla vega segja að við erum í sömu bókinni Það er alveg rétt að ég hef verið ákveðnari í þessu en það breytir ekki því að þessi mál eru á dagskrá og í stefnuskrá Samfylkingarinnar. Það sem ég greini frá Kristrúnu, hún er mjög yfirveguð í þessu, hún vill sjá og velta við öllum flötum í þessu. Hún er algjörlega með augun á boltanum og eðlilega spyr hún þessara spurninga. Hvaða leið er best? Hvernig förum við best að því að tryggja hagsmuni Íslendinga? Því að það er eitt sem að sameinar okkur allar þrjár, þó að við höfum mismunandi skoðanir á því hvaða leiðir við ætlum að fara. Að við í fyrsta lagi treystum þjóðinni. Við þorum að treysta þjóðinni. Það er annað heldur en stjórnarandstaðan virðist gera sem að móast í þessu máli eins og svo mörgum öðrum mikilvægum málum. En það er ekki síður hitt að við spyrjum alltaf, eins og ég sagði áðan, hvernig treystum við fullveldið okkar? Hvernig styrkjum við sjálfstæðið okkar? Og mín skoðun er sú að það er með því meðal annars að fá meiri upplýsingar, að þjóðin fái að vita meira hvað það raunverulega þýðir á þessum tímum að ná samningi við Evrópusambandið, hvort sem það er út frá efnahagslegu öryggi eða öryggi varna og sem sagt þjóðarinnar.“
Eða bara að við eigum heima þarna?
„Það er það líka sem að við þurfum alltaf að spyrja okkur þegar mæðir á þessum grundvallargildum okkar Íslendinga sem að við erum svo stolt af. Við erum svo stolt af því að tala um að hér er mesta jafnrétti í öllum heiminum. Við viljum ekki láta mylja undan því. Við erum stolt af því að við erum samfélag sem tryggir það að fjölbreytileikinn fær að njóta sín, að fólk fái einfaldlega að vera eins og það sjálft kýs. Bara hverju sinni. Í því felst frelsið, frelsi einstaklingsins. Það er það sem að við erum. Og þess vegna er eðlilegt að við spyrjum okkur hvar og með hvaða hópi eigum við best heima til þess einmitt að þessi grundvallargildi okkar fái að njóta sín og verði ekki mölbrotin af einhverjum öðrum þjóðum sem eru ekkert endilega með okkur alltaf í liði. Þannig að í heildina, ríkisstjórnin, hún er mjög ákveðin í því að treysta þjóðinni. Ég er mjög glöð þegar ég á þessi samtöl við stelpurnar, við Ingu og Kristrúnu, hvernig við nálgumst hlutina, af því að, eins og ég segi, það sameinar okkur að við erum alltaf að hugsa um hvað er fyrst og síðast best fyrir Ísland. Og í þessu máli er næsta skref, það er að treysta á þjóðinni.“
