Mánudagur 29.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Hlutabréfaverð í Icelandair rýkur upp eftir tíðindi dagsins

Mánudaginn 29. september 2025 10:14

Hlutabréfaverð í Icelandair rauk upp um rúmlega 30% í fyrstu viðskiptum á hlutabréfamarkaði í morgun við þau tíðindi að samkeppnisaðilinn Play hefði hætt starfsemi. Hækkunin hefur aðeins gengið tilbaka og stendur í rúmum 24% þegar þessi orð eru skrifuð og er gengið um 1,20 krónur á hlut.

Eins og greint hefur verið frá tilkynnti stjórn flugvélagsins Play í morgun að tekin hefði verið ákvörðun um að hætta starfesemi félagsins og fella öll flug félagsins niður.  Ljóst er að fjölmargir strandaglópar, sem áttu flug bókað með Play, eru nú í hinum mestu vandræðum við að komast leiðar sinnar. Þá munu um 400 manns missa vinnu sína hjá félaginu.

Stjórnendur Play segja að ákvörðunin hafi verið þungbær en hún hafi verið nauðsynleg í ljósi þess að rekstur félagsins hafi gengið verr en vonir stóðu til, flugmiðasala hafi ekki verið léleg síðustu vikur og mánuði í kjölfar neikvæðrar fjölmiðlaumfjöllunar um reksturinn og þá hafi ríkt ósætti á meðal hluta starfsmanna félagsins vegna breytinga á stefnu þess.

 

