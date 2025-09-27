fbpx
Laugardagur 27.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Já Takk – Tími til kominn að standa með fötluðu fólki

Eyjan
Laugardaginn 27. september 2025 10:09

Sigurður Hólmar Jóhannesson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Á Íslandi búum við í samfélagi sem vill láta sjá sig sem réttlátt, jafnréttissinnað og mannúðlegt. Samt eru hundruðir barna og fullorðinna með fötlun eða langvarandi veikindi enn að berjast fyrir sjálfsögðum mannréttindum eins og aðgengi að menntun, heilbrigðisþjónustu, húsnæði, samgöngum og þátttöku í menningu og samfélagi.

Átakið Já Takk, sem Góðvild og 4. vaktin standa að, hefur það skýra markmið að þrýsta á stjórnvöld og sveitarfélög að bregðast loksins við. Við segjum einfaldlega: Já takk við mannsæmandi lífsskilyrðum fyrir fatlað og langveikt fólk.

Það er óásættanlegt að börn þurfi að bíða mánuðum eða árum eftir stuðningi í skóla eða eftir talþjálfun. Það er óásættanlegt að foreldrar þurfi að brenna út og fara á örorku vegna skorts á úrræðum. Það er óásættanlegt að fullorðið fatlað fólk sé fast í kerfi sem tekur frá því frelsi, möguleika og lífsgæði sem flestir taka sem sjálfsögðum hlut.

Menntun, aðgengi og heilbrigðisþjónusta eiga ekki að vera orðin tóm í skýrslum eða á fundum.  Það þarf að vera raunveruleg áætlun í gangi og einhver sem framkvæmir áætlunina. Við getum ekki lengur sætt okkur við að vera þjóð sem talar um mannréttindi en framkvæmir þau ekki í reynd.

Átakið Já Takk er ákall til stjórnvalda, sveitarfélaga, fagfólks og almennings. Átakið er líka hvatning til allra sem hafa upplifað kerfið á eigin skinni að deila sinni reynslu og áskorunum með myllumerkinu #játakk.

Við skulum saman sýna að samfélag sem stendur með þeim sem mest þurfa á því að halda er samfélag sem við öll viljum tilheyra.

Það er einfalt: Þegar við segjum Já takk, segjum við Já Takk við mannréttindum, Já Takk við mannlegri reisn og Já Takk við framtíð þar sem enginn er skilinn eftir.

Höfundur er framkvæmdastjóri Góðvildar

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 30 mínútum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Já Takk – Tími til kominn að standa með fötluðu fólki
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 klukkutímum
Daði Már Kristófersson: Ríkissjóð þarf að reka með afgangi – áföll munu ríða yfir
Eyjan
Fyrir 19 klukkutímum
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
Eyjan
Fyrir 20 klukkutímum
Orka hlýtur alþjóðleg markaðsverðlaun
Eyjan
Fyrir 20 klukkutímum
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum
EyjanFastir pennar
Fyrir 22 klukkutímum
Ásmundur Einar hættur í stjórnmálum
EyjanFastir pennar
Í gær
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
Eyjan
Í gær
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?

Pennar

Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað

Mest lesið

Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum
Veitustjóri Dalvíkurbyggðar rekinn eftir innan við tvö ár í starfi
Starfskona á barnaheimili dæmd fyrir ofbeldi gegn 21 barni – „Aðeins verstu manneskjur ráðast á varnarlaus börn“
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn

Nýlegt

Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Einlægur Sævar Atli í viðtali: Ótrúlegar vikur í kjölfar vonbrigða í sumar – „Þá varð allt svolítið svart“
Valur lánar Ragnheiði til Hollands
Skrifar nokkuð óvænt undir eftir mikla óvissu í sumar
Musk sagði að Trump væri í Epstein-skjölunum en svo reynist hann vera þar sjálfur
Veitustjóri Dalvíkurbyggðar rekinn eftir innan við tvö ár í starfi
Eyjan
Í gær
Vilhjálmur greinir frá uppsögnum hjá Norðuráli í dag – „Það er ömurlegt og þungbært að missa lífsviðurværi sitt“
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Edda María leiðir stafræna markaðsþjónustu Vettvangs

Edda María leiðir stafræna markaðsþjónustu Vettvangs
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Leiðir fyrrum formaður Stúdentaráðs lista Viðreisnar í Reykjavík?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Guy Verhofstadt: Evrópa þarf að þjappa sér betur saman og byggja upp hernaðarmátt í gerbreyttri heimsskipan

Guy Verhofstadt: Evrópa þarf að þjappa sér betur saman og byggja upp hernaðarmátt í gerbreyttri heimsskipan
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Orðið á götunni: SA reyna að slá ryki í augu fólks – skammast sín samt pínulítið
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Þorgerður Katrín: Lýðræðið snýst ekki bara um leikreglur heldur líka gildi einstaklinganna – popúlisminn er ógn

Þorgerður Katrín: Lýðræðið snýst ekki bara um leikreglur heldur líka gildi einstaklinganna – popúlisminn er ógn
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Guðmundur í Brim: Aðildarumsóknin er í gildi – kjósum sem fyrst um framhald viðræðna
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Myndir frá Landsþingi Viðreisnar – Þorgerður Katrín endurkjörin formaður
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Björn Jón skrifar: Hálf öld frá stofnun Dagblaðsins

Björn Jón skrifar: Hálf öld frá stofnun Dagblaðsins
Eyjan
Fyrir 6 dögum

„Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins“

„Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins“
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Ráðherra afboðar þátttöku á haustfundi SVEIT eftir áskorun Eflingar
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál

Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Vilja gera Lilju að formanni – Þórólfur plottar með Sjöllum og Miðflokki
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ari ráðinn markaðsstjóri Emmessís
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigurður Hólmar skrifar: Hampur fyrir framtíðina – Tækifæri fyrir Ísland

Sigurður Hólmar skrifar: Hampur fyrir framtíðina – Tækifæri fyrir Ísland
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?

Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Hvernig tæki Kjartan fjármál föstum tökum? Glímuskjálfti einkennir minnihlutann í borginni
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu
Eyjan
Fyrir 1 viku
Framkvæmdastjóri N1: Pítsufyrirtækið var besti skólinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Guðrún sækir í uppskriftabók Davíðs – en hún er enginn Davíð
Eyjan
Fyrir 1 viku

Hildur slær á létta strengi eftir atvik í gær – „Ef ég var einhvern tímann að íhuga að kippa lýðveldinu úr sambandi“

Hildur slær á létta strengi eftir atvik í gær – „Ef ég var einhvern tímann að íhuga að kippa lýðveldinu úr sambandi“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús
Eyjan
Fyrir 1 viku
Áhrifarík þingræða Heiðu – „Sagðist hafa íhugað sjálfsvíg kvöldið áður“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Lilju berst stuðningur úr óvæntri átt – hefnd og sögulegar sættir?