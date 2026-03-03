Fullyrt að Aron Jó sé hættur – „Þetta er auðvitað sorglegt“

Baldvin Már Borgarsson fullyrðir í hlaðvarpinu Kjaftæðið að Aron Jóhannsson sé hættur í fótbolta.
Valur tilkynnti Aroni í vetur að hans krafta yrði ekki óskað áfram, en hann er þó enn samningsbundinn út komandi tímabil og fær laun frá félaginu.
Aron sagði í samtali við 433.is fyrr í vetur að hann væri að þreifa fyrir sér sem umboðsmaður hjá Stellar.
„Það er staðfest, Aron Jó er hættur í fótbolta. Þetta er auðvitað sorglegt því endirinn er ekki á hans forsendum. Hann ætlar ekki að láta bully-a sig út úr þessum díl. Hann ætlar að láta þá borga upp og er farinn að vinna í umboðsmennsku með Agga og Bjarka og í sjónvarpinu,“ segir Baldvin í Kjaftæðinu.
Aron gekk í raðir Vals fyrir tímabilið 2022 eftir glæstan feril í atvinnumennsku, auk þess sem hann var landsliðsmaður Bandaríkjanna.