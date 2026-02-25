Vængbrotið lið Víkinga vann dramatískan sigur á Þrótti í úrslitaleik

Víkingur eru Reykjavíkurmeistarar eftir 3-1 sigur á Þrótti í úrslitaleik. Margir af bestu leikmönnum Víkings voru fjarverandi í kvöld.
Gylfi Þór Sigurðsson, Daníel Hafsteinsson, Karl Friðleifur Gunnarsson, Óskar Borgþórsson og Helgi Guðjónsson eru allir í verkefni með A-landsliði Íslands.
Davíð Helgi Aronsson kom Víkingi yfir í leiknum og lengi vel stefndi í að það yrði eina mark leiksins. Aron Snær Ingason jafnaði hins vegar fyrir gestina þegar sjö mínútur voru eftir.
Brynjar Gautur Harðarson lét reka sig af velli fimm mínútum síðar og það nýttu Víkingar sér. Stígur Diljan Þórðarson og Atli Þór Jónasson skoruðu báðir í uppbótartíma og tryggðu liðinu 3-1 sigur.