Öskuillur yfir meintu kynþáttaníði – „Verðum að hætta að vera svona heimsk sem samfélag“

Thibaut Courtois, markvörður Real Madrid, segir að fagnaðarlæti liðsfélaga síns Vinicius Junior í Meistaradeildinni réttlæti aldrei kynþáttaníð.
Vinicius sakaði Gianluca Prestianni, leikmann Benfica, um kynþáttaníð eftir sigurmark Real Madrid í fyrri leik liðanna í umspili Meistaradeildarinnar í Portúgal. Prestianni neitar sök en hefur fengið bráðabirgðabann frá UEFA og missir af seinni leiknum í Madríd í kvöld.
Jose Mourinho, stjóri Real Madrid, hefur verið gagnrýndur fyrir að gefa í skyn að fagn Vinicius hafi leitt til níðsins.
„Mourinho er Mourinho og sem þjálfari verðu alltaf þitt félag,“ sagði Courtois og vísaði til ummæla Mourinho.
„En það pirrar mig að fagnaðarlæti Vini séu notuð gegn honum. Vini gerði ekkert rangt. Við getum ekki réttlætt meint kynþáttaníð út af fagnaðarlátum. Við verðum að hætta að vera svona heimsk sem samfélag.“
Prestianni hlaut sem fyrr segir bráðabirgðabann fyrir leikinn í kvöld en gæti fengið þyngri refsingu að lokinni rannsókn.