Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Leikmaður Liverpool orðaður við botnliðið

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433

Nýliðarnir styrkja sig

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 22:12

Lesa nánar

Nýliðar Grindavíkur/Njarðvíkur í Bestu deild kvenna hafa fest kaup á Rut Sigurðardóttur frá Haukum.

Rut, sem er 19 ára, spilaði 17 leiki með Haukum í Lengjudeildinni á síðustu leiktíð og á að baki tvo leiki fyrir U-19 ára landslið Íslands.

Grindavík/Njarðvík kom sem fyrr segir upp úr Lengjudeildinni í fyrra og hefur styrkt sig nokkuð vel í vetur. Ber hæst að landsliðskonan Natasha Anasi kom frá Val.

Tilkynning Njarðvíkur
Rut Sigurðardóttir gengur til liðs við Grindavík/Njarðvík!

Grindavík/Njarðvík hefur fest kaup á miðjumanninum, Rut Sigurðardóttir, sem kemur til okkar frá Haukum.
Rut gerir samning við okkur út tímabilið 2027.

Rut er fædd árið 2007 og er alin upp hjá Haukum þar sem hún spilaði 17 leiki í Lengjudeildinni á liðnu tímabili og gerði 3 mörk.
Alls á Rut 50 meistaraflokksleiki á vegum KSÍ þrátt fyrir ungan aldur, en auk þess sem hún á 2 U19 ára landsleiki á bakinu sem komu á síðasta ári.

Rut hefur nú þegar leikið einn leik með Grindavík/Njarðvík, gegn Þór/KA síðustu helgi en verður í eldlínunni með liðinu aftur annað kvöld gegn FH-ingum í Lengjubikarnum.

